Многие современные лекарства способны повредить почки

Неправильный прием лекарств может негативно сказаться на здоровье почек, предупреждает врач Анастасия Чижикова. Многие современные лекарства, если используются неправильно, нанесут больше вреда организму, чем пользы.

Особенно серьезным риск становится для пожилых людей, поскольку с возрастом функция почек снижается. Помимо этого, употребление нескольких видов лекарств в течение дня также может негативно отразиться на состоянии данного органа.

Чем больше лекарств принимает пациент одновременно, тем выше вероятность взаимодействия медикаментов и риск повреждения почек, предупреждает специалист. Кроме того, хронические заболевания, такие как сахарный диабет или сердечно-сосудистые патологии, также могут увеличить этот риск.

Невозможно заранее определить, навредит ли конкретное лекарство почкам, поскольку каждый организм индивидуален. Реакции на медикаменты могут быть непредсказуемыми, особенно при приеме лекарств без консультации врача, например, обезболивающих или против изжоги.

Существует список современных лекарств, которые могут нанести вред почкам, включая антибиотики, противовирусные препараты, диуретики, нестероидные противовоспалительные препараты, фенитоин, химиопрепараты и литий.

Признаки интоксикации, такие как тошнота, рвота и боль в пояснице, могут указывать на повреждение почек. При их появлении необходима медицинская помощь.

Важно помнить, что самолечение при артериальной гипертензии, сахарном диабете и других хронических состояниях крайне опасно. Следует всегда обращаться к врачу перед началом лечения.