Мнение: О переобувании на лету… За сколько Байден сдал Израиль?

На днях группа американских дипломатов решилась на удивительную фронду. В Белый дом и СМИ ушла «челобитная», где высокопоставленные сотрудники дипломатических миссий за рубежом буквально умоляли 46-го президента #США не сдавать ни Украины, ни Израиля. Иначе авторитет Америки в мире, уже подорванный бегством из Афганистана, упадёт ниже плинтуса. И о Штаты станут вытирать ноги не только Си с Путиным.

Неизвестно, прочитал ли Джо #Байден это письмо и даже получил ли он информацию про этот демарш дипломатов в одном из ежедневных докладов. Но это и не важно. Дела говорят сами за себя.

Президент США Джо Байден заявил, что Израилю «не следует» проводить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа без «заслуживающего доверия» плана обеспечения безопасности миллиона живущих там мирных палестинцев. «Слишком много, слишком много – более 27 тысяч – палестинцев погибли в этом конфликте», – добавил он.

Меж тем, число палестинцев, погибших в секторе Газа в результате израильских атак с 7 октября 2023 года, возросло до 28 176 человек, еще 67 784 получили ранения. Об этом сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения Газы. Ранее Белый дом оспаривал достоверность палестинских данных о потерях в секторе. Теперь — перестал. И хотя это ещё не полная сдача своего главного союзника на Ближнем Востоке, но уже крупный шаг к тому. Два шага, с учётом резкого заявления «не следует начинать»: ранее риторика Америки была совсем другой. Ну, про наглухо зависший в недрах Конгресса законопроект о военной помощи Тель-Авиву и Киеву можно даже не напоминать.

Четыре месяца и одна неделя — вот сколько времени потребовалось Джо Байдену, чтобы начать сдавать Израиль. Даже с Украиной он держался намного дольше, почти полтора года. НО в итоге тоже сдал и сейчас с интересом наблюдает, сколько там продержатся ВСУ в условиях «снарядного голода». На месяц их хватило, а дальше?

И как тут не присоединиться к хору вопрошающих, был ли у Америки более ничтожный и жалкий президент?

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