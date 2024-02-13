Мнение: Что смотришь? Бананьев нема!

А кстати, о бананах: шутки шутками, но я зашел вчера в Перекресток возле дома – а там бананов нет. То есть ВООБЩЕ. Раньше обычно лежали эти, более мелкие, более дорогие и более невкусные – минибананы; но сейчас нет и их. Никаких нет! И это в супермаркете.

Только дней 10 назад начали рассуждать о том, что Роскомпозор решил наказать Эквадор “за поставки техники Украине”, и поэтому срочно отыскал в поставках оттуда некую муху-плодожорку – как вот и случилось, бананы пропали. Быстро у них! Хотя принцип ясен, ломать, как говорится, не строить.

Правда, конспирология по данному поводу за неделю обогатилась еще одной версией, которая мне кажется теперь наиболее убедительной. Дело на самом деле не в какой-то “эквадорско-советской технике для Украины” – это скорее используется как предлог. В самом деле, причина-то экзотическая. Что-то такое поставляют или поставляли для Украины практически все страны мира – в конце концов, мировой изгой у нас РФ, а Украина – мировой потерпевший, и все ее жалеют. Почему ж вдруг пострадал именно Эквадор?

А дело, бают, в совсем другом регионе земного шара: в Индии! Эквадор (а точнее, тоскующие по эквадорским бананам росграждане) страдают из-за Индии, точнее – из-за зависших в индийских банках рупий. Чертовы рупии! Формально они российские – принадлежат через цепочку посредников российским продавцам углеводородов. Но – видит око, да зуб неймет. Рупии неконвертируемые. Конвертировать их в доллары индийские власти не дают, говорят – давайте покупайте на них какие-нибудь наши товары.

А какие там в Индии товары? Кому они нахрен нужны?! Чаи индийские уже весь скупили, пряности тоже; еще рупий на счетах миллиардов на 40 баксов остается.

Ну вот пытливая мысль русских нефтяников, как говорят, уперлась в еще один экспортный индийский товар: бананы! У них же там в Индии растут бананы!! Только и тут незадача: в РФ народ уже лет 30 спокойно жрет бананы эквадорские (мировой экспортер бананов №1), других ему нэ трэба, рынок заполнен. Что, демпинговать, что ли?!

В итоге эти пройдохи (кто?! Алекперов? Гуцериев? Да нет, ну Сечин, конечно) придумали, что делать: надо эквадорский экспорт перекрыть, оставить недорогих без бананов, “на все рупии” скупить бананы индийские, продать их на пустом рынке с наценкой – профит. Первые сухогрузы с индийскими бананами, как говорят в СМИ, уже тронулись в российские порты.

Умно?

Естественно, глупо, как и всё у гопников. Беда в том, что Индия, хоть и выращивает огромное количество бананов, но в основном сама же их и сжирает – что нетрудно понять, если учесть, что Индия самая густонаселенная страна мира, страна традиционно крайне бедная, а банан – это буквально самая дешевая еда. Так что заменить Эквадор на российском рынке Индия физически не сможет. Идея “вложить зависшие рупии в бананы” – афера в чистом виде.

Словом, план теперь такой: вместо эквадорских на прилавках вскоре появится какое-то количество бананов индийских (по цене на 30-50% выше), а потом они исчезнут, и бананов не станет СОВСЕМ. Бинго!

Кто-то, безусловно, сумеет погреть на этом руки, и приобретет какое-то количество банановых денег детишкам на молочишко. На этом всё. Все прочие россияне окажутся в положении того негра из анекдота, которому хитрый попутчик-хохол отказал менять бананы на сало.