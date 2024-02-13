Личное: “Она была самой красивой девочкой в художественной школе”

Самостоятельно разберете?

flogistone

Здравствуйте, уважаемая Эволюция

Много лет читаю Ваш блог. Спасибо Вам огромное.

Сейчас я расстался с девушкой, которую люблю и оказался, видимо, в полевом штопоре из-за своих косяков. Помогите, пожалуйста.

Мне 34 года, не был женат, детей нет. Девушка, О., на год старше меня, есть дочка от первого брака, Т., 7 лет.

Она была самой красивой девочкой в художественной школе, мы тогда были немного знакомы, я восхищался, а она, кажется, не обращала внимания. Прошло много лет, О. как-то увидела репосты моих картин в соцсети (я художник) и мы добавились в друзья. А через полгода она подала на развод и вернулась из другой страны. Это было 3 года назад. Оказалось, что теперь она живёт в квартире сестры, это через дорогу от моего дома. А в соседнем доме живут её родители.

Стали переписываться, увиделись. Она такая же невероятная как и раньше, у неё чудесная дочка, с которой мы сразу подружились и которую позже я полюбил как собственную дочь. Следующий год мы встречались, всё было классно. Бывали ссоры — у меня было много подруг и ей это не нравилось, позже я перестал с ними общаться.

Я рисовал, продавал картины за границу через иностранные галереи, О. работала и сейчас работает копирайтером. Т. пошла в детский сад в этом же жилом комплексе, напротив моего дома. Я иногда приходил к ним утром, отводил Т. в сад, иногда забирал, гуляли втроем на детской площадке.

Собирался делать предложение, но тут произошли известные политические события. Работа с галереями из-за этого прекратилась. Была тревожная неизвестность, но надеялся что с галереями снова наладится. Чтобы отвлечься, купил той весной в селе домик около реки. Готовил его к лету чтобы всем там отдыхать: делал мебель, сварил душ, О. помогала красить и наводила уют. Следующие два лета проводили там.

Тем же летом я стал работать в одной политической организации — программировал аппаратуру (по образованию математик-программист).

Через год осенью сделал О. предложение, она согласилась. Хотел удочерить Т., но выяснили, что без разрешения родного отца это невозможно. Я ушел из той организации — работа там не была бы безопасной для семьи. И решил заняться фермерством — некоторый опыт выращивания птицы за пару лет образовался. Осенью и зимой строил в селе птичники, налаживал автоматику. С О. обсудили, что они переедут ко мне, но сначала я хочу всё запустить и начать зарабатывать. Она поняла и у нас всё было хорошо.

А весной мы сильно поссорились. Обычно отец Т. приезжал в отпуск и забирал дочь или к себе на день или они гуляли где-то. В тот раз он пришёл к ним домой и они там играли. О. заранее мне ничего не сказала и не посоветовалась, меня это разозлило и мы неделю не разговаривали. И, кажется, с этого момента всё стало плохо. О. стала раздражительная, отстраненная. Я спрашивал что такое — говорила, что бывший муж выносит мозг, просто настроение плохое, политическая ситуация давит.

В июне сказала, что хочет переехать ко мне до приезда бывшего мужа в отпуск. У меня к этому времени уже стал налаживаться сбыт мяса, пошла прибыль. Я хотел чтобы мы наконец стали жить вместе, но такой дедлайн меня снова разозлил. Мы поругались. Потом продолжили планировать переезд.

У меня большая квартира с хорошим ремонтом, я освободил комнату с тренажерами и сделал из неё детскую для Т. но О. начала выдвигать кучу требований о том, что должно быть готово к их переезду. Мне казалось что всё и так классно, у Т. наконец появится своя комната, можно переезжать и вместе наводить дальше уют.

После переезда О стала ещё раздражительней, говорила, что стресс от изменений. Секс с весны стал раз в месяц и переезд никак это не изменил, а я хотел её постоянно. Надеялся, что постепенно всё наладится. Покупал, собирал необходимую мебель, постоянно приносил цветы и О., и дочке. Переводил где-то раз в месяц О. деньги на расходы. Вставал раньше всех — готовил завтрак (блины, круассаны, горячие бутерброды). Вообще хорошо готовлю и в основном готовил я. По вечерам играл с Т., укладывал спать.

О. оставалась холодной. Когда пытался обнимать, могла грубо что-то ответить, секса не было. В какой-то момент я разнылся:

— О, что происходит, я не могу так, хочу тебя каждый день. Ты меня не хочешь?

— Видимо, мне чаще не нужно.

— Ты разлюбила меня? Раньше же всё классно было

— Нет. Может мне нужно сдать анализы на гормоны.

Дальше написала, что готова уйти, если меня это так мучит. Потом что нет, не готова терять классные отношения. Я перестал готовить. Ходил кислый.

А потом как-то утром О. достала тесто из морозилки чтобы я испек круассаны. Я сказал, что не успею. Она с раздражением швырнула тесто в морозилку, а я понял, что больше так не могу, что она меня не любит. И жениться на холодной девушке не могу. Но как расстаться я не представлял — я безумно её люблю и люблю Т.

В этот момент мне написала девушка, я давно был подписан на неё. Стали общаться, потом видеться, и я решил, что если уйду сейчас, то это общение хотя бы немного сгладит боль от расставания.

Набрался смелости и сказал О., что хочу расстаться. Она плакала, говорила, что не хочет, а я следующую неделю старался возвращаться домой как можно позже. Практически не отвечал на её сообщения. Это было жестоко и это косяк, сейчас жалею. Держался как мог вспоминая последние полгода.

А потом как-то утром понял, что не могу. Приехал вечером домой, попытался обнять, но О. уже поговорила с той девушкой, узнала о нашем общении. Я не изменял, но мы целовались.

И дальше всё было как в тумане: О. сказала Т., что мы расстаемся. Дочка плакала и говорила, что любит меня, что хочет остаться со мной, что ей нужен папа (она называла меня вторым папой), что она никуда не пойдёт. Я обнимал её, плакал, говорил, что люблю. Следующие дни, пока я был на ферме, О. со своим папой переносили вещи обратно в квартиру сестры.

Я держался. Та девушка мне написала что не хочет больше общаться. Удалил переписку, телефон и больше её не вспоминал.

Но когда они уже переехали, мне стало невыносимо больно. Я стал писать О., что совершил ошибку, что потерял самое дорогое, что люблю её и дочку безумно, просил простить, дать шанс, предлагал пойти расписаться. О. говорила что больше мне не доверяет, но позже немного оттаяла, сказала, что, возможно, есть шанс, если мы пойдем к психологу.

Был момент, который меня сильно резанул. Сидели у меня в машине:

— Прости меня, я хочу с вами семью, хочу от тебя ещё ребёнка, я безумно люблю и тебя, и дочку.

— Ты любишь её как отец или…?

— Как отец, конечно, а как ещё?

Я сначала не понял что она имеет в виду. А потом понял и просто впал в ступор. Понимаю, что нужно было после такого подозрения прекратить встречу и вообще любое общение. Но я был уже так слаб, что не смог.

Психолог говорила что виноваты оба, но у нас всё будет классно. О. на вопросы психолога сказала, что готова пойти со мной в загс если я переделаю ванную — поставлю ванну вместо душа, раковину и т. д. Я на следующий день кинулся всё это делать, скидывал О. фотографии раковин и ванн, она выбирала. Перед новым годом пришла, смотрела, критиковала, снова говорила о недоверии, что она вернётся, а я снова её брошу, пытался переубеждать.

Потом понял, что сливаюсь и больше уже не могу. Перестал писать. Через пару дней она написала сама:

— Твоё предложение по поводу загса в силе?

— Конечно

— Тогда завтра берем паспорта и едем?

— Да!

Я был счастлив, но на следующий день она не пришла, сказала, что заболела. От любой помощи отказалась. Через пару дней был новый год, я снова уговорил её прийти, снова говорила про недоверие, я обнимал, целовал, говорил как люблю. Отдал подарок для неё и Т.. В новогоднюю ночь поздравила, прислала сердце. Казалось, что всё налаживается.

А после НГ она стала отвечать коротко, подолгу, раз в день. Подарок дочке не передала, да и свой, наверное, не открывала. Увидеться отказывалась ссылаясь на занятость или что не очень себя чувствует. И я решил отстать.

Через неделю пересеклись на дороге, не выдержал – позвонил. Сказал, что скучаю, позвал приходить вечером на ужин и что вообще праздники кончились — можно в загс. Ответила что сегодня занята (развивашки у Т.), и завтра и, может быть, через три дня «когда-то там что-то и получится». Про загс посмеялась. Отвечала очень холодно.

Понял, что дальше так не могу. Написал смс:

— Оставляй в пятницу вечером Т. у родителей, приходи, утром поедем в загс, на неделе перевезу вас обратно. Согласна?

— Нет.

— Ясно.

Больше я не писал и не звонил. Прошёл месяц. Она начала активно постить свою счастливую фотосессию, удалила нашу общую фотографию со страницы и общий альбом в телефоне. Оба раза это било по мне.

Отключил ищейку: не захожу на страницу, удалил фотографии в телефоне, скрыл её друзей, выезжаю из ЖК другой дорогой чтобы не видеть её окон или машину её отца, на которой она ездит. Выкинул из дома всё что может напоминать. Бросил курить. Вернул штанги и стойки в бывшую детскую, начал снова тренироваться почти каждый день. Сменил гардероб. Завёл щенка. Как потеплеет, хочу снова начать бегать (раньше бегал полумарафоны). Начал учиться играть на гитаре.

В декабре мне написала одна из галерей и теперь оформляем документы и новый договор —скорее всего смогу снова продавать картины за границу. Читаю Ваш блог. Кажется это аддикция и штопор. Прочитал «Приключения майора Звягина» и «Лекарство от любви».

В январе мне написали две девушки — одна бывшая (я сам когда-то ушёл), с другой давно очень в друзьях. Общаемся, но ощущение будто изменяю О.

Думаю об О. и Т. каждый день, понимаю что косячил расставаясь, что нужно было организовывать свадьбу раньше, что потом, видимо, сливался.

Понимаю, что можем пересекаться — дочка ходит в сад и пойдет в школу, которая тоже рядом с моим домом, это пугает. И одновременно боюсь что они могли куда-то переехать (с её гордостью и решительностью). Боюсь увидеть её с другим. Стараюсь гнать мысли, но как подумаю — становится плохо и больно. Понимаю, что после всего этого на камбэк можно не рассчитывать, да и какой камбэк если сам уходил. Но надежда глубоко где-то живёт. Не могу отлепиться.

Уважаемая Эволюция, помогите, пожалуйста, увидеть и убрать хвосты и справиться.