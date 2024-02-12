Рупор кремлевской пропаганды: Приключения Дениса в Израиле

Приключения Дениса в Израиле

Денис много лет планировал побывать в Израиле, но всё никак не получалось. И вот в январе встал выбор: где провести свой отпуск и как отпраздновать своё 25-летие. Колеблясь между Марокко, Египтом, Сербией и Израилем, он решил наконец-то закрыть гештальт и купил билеты в Израиль.

План был таков: пять дней в Тель-Авиве и пять в Иерусалиме — всего десять дней. Денис забронировал билеты, зарегистрировался онлайн в отеле на берегу Средиземного моря. Также парень хотел посетить шоу Максима Каца (признан в России иноагентом).

Перелёт прошёл удачно, и 5 февраля Денис приземлился в Тель-Авиве. На паспортном контроле в аэропорту Бен-Гуриона ему задали стандартные вопросы: цель, сумма денег, бронь отеля и обратные билеты, был ли до этого в Израиле. На все вопросы он ответил, показал подтверждающие документы, но у него забрали паспорт и направили к комиссару. Комиссара, по его словам, Денис ждал в общем зале с другими «арестантами» два часа. Спустя время его пригласили на беседу.

Впрочем, по словам Дениса, это скорее был настоящий допрос. Целый час парень отвечал на различные вопросы, некоторые показались ему неадекватными и нелогичными.



Денис успел выложить историю в запрещённую соцсеть

Денис рассказал, где работает, где и сколько учится, где и с кем живёт, какие достопримечательности собирается смотреть в Тель-Авиве (потребовали список), сколько денег на счетах. Комиссар спросил про сексуальную ориентацию Дениса, какую веру он исповедует, знает ли он хотя бы одного еврея или израильтянина. Особенно Денису запомнились вопросы риторические: «почему вы, русские, сюда прётесь», «сколько можно сюда ехать», «вам что здесь, намазано».

Комиссар причитал: «вы, русские, всех уже задолбали», «вам не нужно сюда ехать»», «вас тут никто не ждёт»

— Денис

Денис достал телефон, чтобы показать некоторые документы. Тогда комиссар передвинул его к себе и стала без разрешения смотреть поисковую историю в Safari, переписки в мессенджерах и почте (по поиску определённых слов). В кабинет зашёл другой комиссар, пока они болтали, телефон заблокировался. Когда допрос продолжился, комиссар потребовал разблокировать телефон и Денис отказал, указывая на свои права. Затем, по словам Дениса, одна из проверяющих начала кричать, что это её страна и она будет делать так, как посчитает нужным, что он «никто» и не надо было приезжать в Израиль. После этого Дениса отвели в общий зал.

Через полчаса Дениса снова завели в кабинет к комиссару, но уже к другому. Всё началось заново: те же вопросы и те же комментарии. В конце комиссар озвучил, что Денису отказано в разрешении на въезд на территорию Израиля и в ближайшее время он будет депортирован. Под конвоем его отвели в зал ожидания для иностранных граждан, через 15 минут вместе с другими «арестантами» поместили в местный «автозак» и отвезли в миграционную тюрьму.

Первый день в миграционной тюрьме, прогулка под конвоем и сэндвичи в целлофане

По приезду в тюрьму всех арестованных (Дениса, еврейку, которая приехала оформлять документы по рекомендации израильского посольства, беларуску, украинку, русскую и молдаванку) отвели к врачу на осмотр. Он задал всего один вопрос: «Дэныс, хау олд а ю?» и на этом закончил. После всем выдали полотенца и некоторым — постельное бельё. Двум женщинам, которые попросили подушки, выдали одеяла и полицейские показали, что их можно использовать как подушки.

По словам Дениса, в камере не было чистого постельного белья, а на пустой кровати лежало несколько слоёв грязных использованных простыней. Вокруг была грязь, мусор, неприятный запах. Все стены изрисованы названиями городов и сроком «отсидки»: 95% — города стран бывших союзных республик, пара названий городов Северной Африки, название румынского города.

Денис требовал предоставить переводчика, так как по-русски охранники почти не говорили. Требовал права на телефонный звонок, адвоката, уведомления российского консула о его задержании — но все просьбы мужчины, по его словам, проигнорировали.

Три раза в день арестованных выводили на десятиминутную прогулку. По словам Дениса, пять-шесть человек сопровождали минимум четыре полицейских. Три раза в день приносили по сэндвичу из чёрствого хлеба, завёрнутому в целлофан, и два ковша: в одном вода, в другом — чай.

Под вечер, вспоминает Денис, грузин, сидевший с ним в камере, предложил вызвать врача — якобы ему стало плохо. Они позвали полицейских, около десяти минут стучали в дверь и всеми возможными пантомимами показывали правоохранителям, что человеку плохо. Полицейские сказали, что сейчас врач подойдёт, и быстрым шагом ушли. Врач пришёл только на следующий день, примерно около 10–11 часов утра.

Второй день в миграционной тюрьме, избиение в аэропорту и депортация

С утра арестованных снова вывели на прогулку, а камеры в это время прибирали. Дениса удивило, что половина мусора осталась лежать на своем месте. Он задумался о том, как бы всё это сфоткать. Все вещи у него изъяли и оставили в комнате хранения. Зато на руке остались Apple Watch, но полностью разряженные. Денис уговорил охранника зарядить часы, чтобы следить за пульсом и сердечным ритмом. Он спросил, с быстрой зарядкой ли они, и обещал вернуть их через десять минут.

Охранник обманул: ни через десять минут, ни через час часы он не вернул. При выезде Денису пришлось вместе с другими арестантами практически отбивать эти часы, полицейские отказывались их возвращать.

Ближе к полудню всех повезли в аэропорт. По словам Дениса, полицейские, которые их конвоировали, плохо к нему относились. Один силовик, у которого Денис требовал переводчика, покрутил пальцем возле виска и сказал «стьюпид» (глупый) в его сторону. Денис спросил, в своём ли он уме, после чего полицейский при всех ударил его коленом в пах и кулаком в плечо, начал что-то кричать на иврите и ушёл.



Аэропорт Тель-Авива

По словам Дениса, он не нарушал никаких законов. Из отказа в разрешении на въезд следует, что он приехал не путешествовать, а жить в стране, и, раз нет еврейских корней и родственников, проживающих в Израиле, он не имеет права на пересечение границы. Денис считает, что во всём виноват только российский паспорт.

Теперь въезд на территорию Израиля Денису запрещён на ближайшие десять лет. По его словам, сотрудники МИД РФ сказали ему, что «это типичная история для Израиля» и посоветовали обратиться в СМИ.

«Во всей этой ситуации я опасался, что любое сопротивление расценят как попытку помешать сотрудникам специальных служб выполнять работу и, соответственно, как нарушение закона, поэтому вынужденно проглатывал многое сказанное и сделанное в мой адрес. Но, несмотря на это, въезд на территорию Израиля мне запрещён на ближайшие десять лет, однако и спустя годы ехать туда я не планирую», — рассказывает Денис.

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Поехали в мирную невоюющую страну посмотреть на Максима Каца. Денис опасен.

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