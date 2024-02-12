Мнение: Путин и Киевская Русь

(конспектируя путинские лекции)

Главный предмет непрекращающихся шуток и мемов на разных языках мира по итогам путинского интервью– это, конечно, его внезапная «коротенько, минуточек на 40» лекция опешившему Карлсону касательно истории РФ «от Рюрика до наших дней». Типа «Карлсон спрашивает, почему у вас россиянам водку и пиво не продают после 11 вечера, а Путин ему отвечает «Позвольте я расскажу вам мировую историю пивоварения». Смешно.

Однако некоторые моменты путинской «лекции» стоят того, чтобы их разобрать подробнее, поскольку это реально забавно. Так, например, во время всего своего исторического экскурса в седую древность Путин тщательно избегал словосочетания «Киевская Русь». Почему? Это должно было звучать особенно странно для тех, кто учился истории в советской школе, да и в российской тоже, ведь учебники особо не менялись. Более того – знаменитые историки 19 века, Карамзин и Соловьев, также вовсю использовали термин «Киевская Русь», считается, что собственно Карамзин его и ввел.

Но нет, у Путина его нет и в помине. И это, очевидно, не случайно. Более того – это «блистательное отсутствие» проясняет нам, зачем вообще Путин полез в эти исторические дебри, отвечая Карлсону на вопрос, который он не задавал, и который американцам глубоко неинтересен. С уверенностью можно даже сказать, что он и вовсе затеял всё это, чтобы НЕ СКАЗАТЬ про «Киевскую Русь».

Проще говоря, это ревизионизм в чистом виде. При всем декларируемом «консерватизме», «неприятии реформ», любви к «скрепам», «диды завещали», «преемственности», причем одновременно и с СССР, и с РосИмперией – нынешний режим на деле взялся поломать не какие-то отдельные моменты в освещении событий далекого прошлого, а вообще всю линию, принятую в российском понимании собственной истории, идущую еще от Карамзина и в основном лишь «расширенную и углубленную» большевиками.

Путинцы в этом смысле – отчаянные ребята, чьё презрение к подмандатным недорогим россиянам воистину не знает границ. Всё-таки обычно даже самые отмороженные правители остерегаются прямо переписывать школьные знания своих подданных, поскольку для большинства так называемых «простых людей» именно школа «даёт базу» на тему того, «как устроен мир» (собственно, массовая общеобразовательная школа именно для этого и задумана). Другими словами, школьные знания записываются ученикам непосредственно в BIOS, неизменяемую обычными способами часть операционной системы обычного homo sapiens; смысл в том, чтобы на протяжении всей последующей жизни обыватель ЛЮБЫЕ сведения, посягающие на истинность внушенных в школе положений, воспринимал в штыки, как «ложь», «чепуха», «да это любой школьник знает!» и т.п.

И тут вдруг – на тебе. «Любой школьник» знает про Киевскую Русь, продвинутые даже Карамзина читали – и тут им их собственный Нацлидер выдаёт, что всё ерунда, и не было никакой Киевской Руси! Серьезное потрясение основ, а главное – как бы и непонятно, ради чего. Кому какое дело, что там было или не было примерно 1000 лет назад? Конечно, истинно «глубинный» народ, то есть бОльшая часть населения, в школе учился чисто номинально, и, как правило, максимум через 3-4 года после «учёбы» не помнит из того, что не относится непосредственно к его сфере деятельности, практически ничего. Однако всегда есть в народе некоторый слой «хорошистов» и «отличников», которые, во-первых, основные постулаты все ж помнят, а главное – на чье мнение ориентируется основная масса в «ученых вопросах». Такие «микролидеры мнений». И вот таких даже авторитарным властям лучше б не смущать революционными новациями…

Понимая в целом игровой характер всех этих исторических штудий, правильно было бы задать вопрос, не «как оно было на самом деле» (кто ж его знает), а «зачем в свое время понадобилась история Карамзина» и почему она пришлась вполне ко двору российской монархии, а потом – даже и перехватившим у них империю коммунистам.

Одна из целей была вполне очевидна – это удревнение. Романовым, засевшим в городе-новоделе Петербурге, было крайне желательно закинуть корни если не свои, то хотя бы своей Руси Великой как можно глубже в темные века – иначе получалось несолидно. И на кого делать ставку – на захиревший в 19 веке Новгород, который и на карте не всякий найдет? На Москву? На какую-нибудь Тверь? Но все эти твери-новгороды не годились по простой причине – они никак не соотносились с историей «большой» Европы в начале второго тысячелетия. Стыдно было показаться перед «братьями»-монархами европейских государств – вся «древняя история Руси» выходила каким-то копошением никому не известных личностей из ничтожных деревень на самых задворках Европы.

Киев в этом смысле подходил гораздо больше вместе со своим Ярославом, чья дочка вышла замуж за короля Франции, и с вещим Олегом, который все ж, как-никак, прибивал щит на врата Царьграда, то есть Константинополя. Словом, на карте древней Европы Киев БЫЛ, в отличие от Москвы, которую стали упоминать лет на 300 позже.

Киев к тому ж придавал определенный географический баланс в этой выстраиваемой историками РИ «исторической России»: без него картинка с этими двумя «историческими центрами» – Москвой и Санкт-Петербургом – выходила слишком «перекошенной на Север», такой, словно действительно какие-то «северные варвары» невесть как вылезли из своих холодных лесов и болот и стали продвигаться на Юг, захватывая плодородные земли «мирных славян». Не забываем, что Романовы в 19 веке контролировали не только Киев, но и Варшаву; естественно, им было крайне желательно обозначить, что их «Русь» ниоткуда не «пришла» на эти земли, ни с какого там, понимаешь, «Севера» – а наоборот, что она там и была всегда! Вот вам, пожалуйста, Киевская Русь!



Русичи берут штурмом мать городов Русских

Так и появилась вот такая (закрепившаяся аж на два столетия!) историческая «двугорбая» концепция Русского государства, мы все ее учили в школе, а некоторые даже сдавали по ней экзамены. От многолетнего вдалбливания весьма и весьма авторитарными учителями (школа, как известно, не место для дискуссий) она всеми у нас воспринимается как аксиома, хотя, если смотреть объективно, эти «два горба» – довольно странные. Получается, что сначала жила себе «Киевская Русь» с многочисленными киевскими и прочими князьями, жили они не тужили во вполне определенных географических местах, со всякими Черниговыми и Полоцками – а потом всю эту первоначальную Русь стирают ластиком (пришли загадочные татаро-монголы), и далее она вдруг возникает «дублем два» снова, но уже совсем в другом месте в виде «Московской Руси». И после этого уже Киев надолго исчезает с исторической карты (а точнее – из школьных учебников по истории России).

Как, собственно, произошел этот перескок? Действительно ли Русь-1.0 («киевская») и Русь-2.0 («московская») – это одно и то же? Вопросы щекотливые, но они воспринимались в РИ как достаточно абстрактные, а потом и массовое образование делало свое дело – и для большинства эта преемственность стала само собой разумеющейся («это любой школьник знает!»)

Следующий вопрос: ну хорошо, для Романовых – понятно; но почему потом и большевики подхватили эту карамзинскую концепцию? С большевиками ответ еще более очевиден. С их точки зрения, «Киевская Русь» выполняла двойную полезную функцию помимо тех, что были уже обозначены выше как полезные для имперской монархии (в конце концов, СССР был тоже некой реинкарнацией империи, «империей 2.0). Во-первых, Киевская Русь как бы подчеркивала равноправие республик, во всяком случае, позволяла держать в узде националистов из всегда тлевшей в этом смысле УССР: «видите, как мы вас ценим и любим? Киев – мать городов русских!»

(забавно, что большевики выпускали тучи плакатов и открыток с этой диковинной фразой «Киев – мать городов русских», нимало не смущаясь даже тем, что слово «Киев» очевидно мужского рода; все сомнения отбивались тем, что это, дескать, цитата из некой древней летописи)

Вторая же, скрытая польза для большевиков от концепции «Киевской Руси» проявлялась постепенно, по мере прорастания уже русского национализма под коркой «советского интернационализма»; собственно, сегодня это лежит в основе постулируемой агитпропом формулы «украинцев не существует», она же «украинцы – это испорченные русские с испорченным русским языком». То есть в словосочетании «киевская Русь» акцент делается на слово «Русь». Там Русь, здесь Русь – все мы русские, и ВСЕГДА ИМИ БЫЛИ… что и требовалось доказать.

Словом – крайне плодотворная концепция – эта самая «Киевская Русь». Двухсотлетняя, проверенная временем, общепринятая и глубоко вдолбленная, благополучно пережившая и Романовых, и СССР, и Ельцина; никакого вреда окромя пользы. Спрашивается в задаче: какого ж черта? С чего вдруг нынешняя правящая клика принялась ее ожесточенно ломать, от нее отказываться? Для чего переписываются учебники? Да-да – это не Карлсон прилетел и всех перебаламутил. Лишь для поверхностного наблюдателя такой глубокий ревизионизм появился «вдруг» на прошлой неделе, потому что Нацлидеру какая-то шлея под хвост попала. Наоборот – «лекция Путина» стала финальным аккордом, «вишенкой на торте». А глубокий пересмотр всей концепции российской истории идет уже довольно давно, проявился многократно – например (в соответствии с девизом НБС), историю России уже давно подают как историю АГРЕССИВНОГО государства. И, что еще важнее, меняют акценты в отношении собственно агрессии; в новейшей концепции агрессия – это ХОРОШО, это так и надо.

Так и «киевская Русь». Причина ее «элиминации» из школьных учебников легко понятна, если мы сравним – чем отличаются Российская империя и большевики (при которых КР не подвергалась сомнению) от нынешней РФ. В основе всегда – материальный аспект!

И базовое отличие мы легко обнаружим: как при Романовых, так и при совке Украина прочно входила в состав тогдашних государств. А при Путине – нет. Вот и отгадка.

Когда стало окончательно ясно, что ни на какое «добровольное присоединение» Украины к путинской РФ рассчитывать не приходится, возник запрос – а как же тогда, собственно, в долгосрочном плане обосновывать ее очередное «вхождение в состав»? Прямой вооруженный захват (с которым, как мы знаем, возникли некоторые сложности), даже если он состоится, не поможет в плане легитимации. Устав ООН и всякие прочие занудные требования «международного сообщества» нынче строги, как никогда, и любую агрессию в адрес независимого государства ставят прямо-таки вне закона.

Что же делать? Выход, собственно, остается один: объявить всю Украину «яко не бывшей». Какая Украина? Где? Не знаю никакой Украины! Есть, мол, некая пустая территория, населенная, заметим, РУССКИМИ (украинцев же тоже «не существует»); люди, дескать, на этой пустой территории страдают, мучаются; кому ж, как не доброй России, взять их под свое крыло? Обеспечить работой, русской самой лучшей демократией, социальным и пенсионным обеспечением, отстроить им города, больницы, чудесные 22-этажные дома, вымостить им улицы прекрасной плиткой?

Тут бы и возникала закавыка – ведь на невероятное отрицание Украины как таковой будут возражать. Возникнет битва исторических подходов: Путин и Первый канал говорят «не было», ручная Академия наук РАН подтверждает, а всякие непонятные люди с бесхозной территории, подстегиваемые прогнившим недружественным Западом, станут кричать «была!!» Им «да если и была, то что-то самозванное последние 30 лет, когда русская милиция расслабилась» – а они в ответ «Нет!! Не 30 лет, а еще тыщу лет назад была!»

Вот это поворот! Удар поддых. «Русские историки» в себя прийти не могут от такого афронта. Какая Украина 1000 лет назад?! Да вы никак взбесились!

Ан нет. Тут и обнаруживается засадный полк Дмитрия Донского, внедренный еще Карамзиным (видимо, криптоукраинцем еще тогда, когда и слова такого не было). Простой перенос акцента: если большевики делали упор на второе слово – «Русь», то украинцам достаточно перенести его на первое – «Киевская». Да вот же, мол. Ярослав Мудрый, святой, панимаиш, Олег. Первые украинцы свой щит на врата Царьграда прибивали и своих дочек за короля Франции сватали, пока вы там где-то в своих лесах за хорьками гонялись. «Не за хорьками, а за медведями!» – кричит обиженный советский историк… и осекшись, замолкает.

Вот так. И не возразишь. Украинцы, правда, надо отдать им должное, туповаты – и не спешат воспользоваться столь откровенной «дырой» в государственной концепции неприятеля (хотя умный Арестович им давно подсказывает, никак достучаться не может). Столь велико, очевидно, отвращение у собратьев ко всем словоформам от корня «рус».

Но в команде Нацлидера разглядели пробоину – и вот уже два года пытаются ее хоть как-то залатать подручными средствами. Тут уж, типа, не до признания карамзинских заслуг перед Отечеством; проклятый старик такого нагородил, что теперь никак обнулить украинцев не получается!

Что тут сказать, в заключение? Проблема нынешней лихой команды гопников известна и, к сожалению, неизлечима: это непроходимая дурость. Причем, вразрез общепринятому в РФ мнению, цинизм и полная аморальность никак не в состоянии компенсировать глупость. Вся затеянная свистопляска с переписыванием истории РФ сродни современной медицине, то есть работает по принципу «одно лечим, другое калечим». Похерили хоть как-то работавшую 200 лет кряду историческую концепцию – и всё для решения все равно заведомо невыполнимой задачи, которую правильно было бы назвать «хотелкой». Украинцы, перефразируя поэта – пресволочнейшая штуковина: существуют, и ни в зуб ногой. Хоть ты на уши встань.

И оттого, что Путин что-то там рассказал Карлсону, ситуация не изменится.