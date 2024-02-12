Мнение: Повод для гордости

Вот – отличный текст от преподавателя английского из ФБ. Прочел – и прям возгордился, какие мы все умные!

“Я часто слышу от соотечественников жалобы на то, что “английский ужасно сложный и трудный язык”. И каждый раз мне очень трудно удержаться от смеха 😁 или фейспалма 🤦‍♂️.

Это английский-то трудный? Для носителей РУССКОГО???

Русский, чтоб вы знали, один из самых сложных языков на свете. Считается, что он входит в пятерку самых сложных языков мира вместе с китайским и венгерским.

Не верите? Давайте сравним. Сколько, например, форм у русского прилагательного “красный”? 7 падежей для 3 родов + множественное число: 28 форм. Что в английском? Одна форма – red: один раз выучить – и все.

Теперь давайте просто посчитаем предметы: one pen, two pens… и дальше везде будет pens – что вполне логично. Русский: 1 ручка, 2-3-4 ручки, 5… ручек. Уф, казалось бы, можно вытереть пот со лба : дальше, наверное, везде будет “ручек”. Но нет: 21… опять ручка, 22-23-24 опять ручки, и только 25 ручек. Где логика, простите?

И это еще не говоря о звуке щ, длиннющих словах вроде “переосвидетельствоваться” или “человеконенавистничество” и роде существительных (почему лампа 💡 женского рода, стол – мужского, а яблоко 🍎 – среднего?)

В общем, если бы русский не был у меня родным языком, я бы ни за что не стала его учить, бррр 😨!

А чтобы выучить английский, нужен просто хороший учитель и немного времени и прилежания, честное слово!” (ФБ, Светлана Таскаева)

Ну что ж, остается только повторить вслед за Иван Сергеичем: “Не может быть, чтобы такой язык не был дан великому народу!”