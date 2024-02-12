Мнение: О шоке Такера Карлсона… Вот это — по-нашему?
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Американец Такер Карлсон, взяв интервью у Владимира Путина, вернулся из Москвы несколько… шокированным.
Нет, не почти трёхчасовым общением с российским президентом — как политический журналист с многолетним стажем он навидался всякого. И не двухчасовым ожиданием интервью. Что, к слову, по меркам Владимира Путина было верхом политической вежливости.
Настоящий шок Такер Карлсон испытал именно… в Москве.
«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе #США», — заявил популярный видеоблогер, возвратясь домой.
И это он ещё в московском метро не был!
Интересно, чем и как его отблагодарила столичная мэрия за эту рекламу?
И получит ли после перевыборов Путина московским мэр Сергей Собянин вожделенный пост премьера?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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