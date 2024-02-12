 

Мнение: О шоке Такера Карлсона… Вот это — по-нашему?

12.02.2024, 20:52, Разное
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Американец Такер Карлсон, взяв интервью у Владимира Путина, вернулся из Москвы несколько… шокированным.

Нет, не почти трёхчасовым общением с российским президентом — как политический журналист с многолетним стажем он навидался всякого. И не двухчасовым ожиданием интервью. Что, к слову, по меркам Владимира Путина было верхом политической вежливости.

Настоящий шок Такер Карлсон испытал именно… в Москве.

«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе #США», — заявил популярный видеоблогер, возвратясь домой.

И это он ещё в московском метро не был!

Интересно, чем и как его отблагодарила столичная мэрия за эту рекламу?

И получит ли после перевыборов Путина московским мэр Сергей Собянин вожделенный пост премьера?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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