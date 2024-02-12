Скандалы: Число финансовых пирамид в России выросло вдвое

Многие участники надеются сорвать куш до того, как мошенническая схема рухнет

В 2023 году почти вдвое выросло количество финансовых пирамид, создатели которых обманывают рядовых вкладчиков. По данным ЦБ, общее число финансовых схем, включающих нелегальных брокеров и кредиторов, увеличилось до рекордный отметок. Вкладчики не обращают внимание на многочисленные предупреждения о сомнительных схемах со стороны ЦБ и финансовых экспертов, а рассчитывают на рекордную прибыль, которую обещают им принести современные пирамиды. По мнению кандидата экономических наук, аналитика Михаила Беляева, некомпетентность обычных людей как и в девяностые годы позволяет нечистым на руку бизнесменам зарабатывать огромные суммы, пользуясь доверчивостью населения.

Общее число нелегальных финансовых схем, включающих так называемые денежные пирамиды, по оценке ЦБ в 2023 году выросло на 15,5% — до 5735 организаций. Количество выявленных нелегальных кредиторов за 12 месяцев выросло на 9%. Как сообщил Банк России, с января по декабрь 2023-го было заблокировано более 11,2 тыс. нелегальных интернет-ресурсов, включая аккаунты, каналы и чат-боты популярных социальных сетях. Казалось бы, на дворе уже давно не лихие 90-е и времена Сергея Мавроди и его единомышленников – пирамидостроителей давно должны кануть в лету. Но, как выясняется дело его живет и сегодня. Прокомментировать это явление мы попросили Михаила Беляева.

— Финансовая грамотность сейчас изучается чуть ли не с начальных классов школы. Тем не менее, россияне продолжают наивно верить в чудеса и покорно отдают свои денежки современным пирамидостроителям?

— Не в чудеса, а в те же самые сказки: о кладе, «золотой рыбке» или о поле чудес. Но сказки остаются сказками и не сбываются в жизни. Необходимо сразу понять, что финансовая пирамида — это разновидность мошеннических схем, при которой ее основатели обычно не располагают собственными финансовыми средствами, а покрывают обязательства перед вкладчиками с помощью денег от новых вкладчиков. В 1990-е годы такая схема отлично работала. Основатель «МММ», небезызвестный Сергей Мавроди, заработал на таких жульнических играх миллиарды и даже собирался выдвигаться в президенты страны.

— Сейчас «пирамидная» схема изменилась?

— Нисколько. Изменились лишь методы доставки информации. В 1990-е годы информацию доставляли в письмах, которые расфасовывали по газетным ящикам, а теперь аналогичный процесс осуществляется с помощью соцсетей и интернет-сообщений.

— Это не мешает спекуляции?

— Около 4% потребителей, как в России, так и на Западе, клюет на такую удочку. Отвечает на телефонные звонки, на письменные обещания. Более того, пожилым людям приносят мелочи — например, бусы. При этом говорят, что создание из этих бус, которые ничего не стоят, определенных фактурных орнаментов принесет серьезную прибыль. За исходный материал людей заставляют платить, но конечный продукт достается распространителю. Это тоже очередная финансовая пирамида.

— Как защититься от уловок мошенников?

— Возможностей несколько. Главное, не доверять обманщикам. Мошенники всегда будут давить на самое больное: если вы им сообщите о своем одиночестве или проблемах со здоровьем, то они сразу же сделают новые предложения, типа «бесплатных лекарств» или какие-то скидки на коммунальные услуги. Бесплатным такой «сыр» в любом случае не окажется. Расплатиться придется либо квадратными метрами, либо всей квартирой.

— Но вероятно, многие участники пирамид идут на это сознательно – в надежде сорвать куш, пока пирамида не рухнула…

— Надо четко отдавать себе отчет: те, кто сейчас предлагает рядовым вкладчикам хороший доход — на уровне 200-500% за год, являются мошенниками. Финансовые пирамиды подвернуты крушению. Во-первых, когда средств первых вкладчиков перестает хватать на оплату дивидендов для вторых покупателей этих «ценных» бумаг. Во-вторых, когда создатели бизнеса понимают, что уже заработали приличную финансовую сумму, которую лично им хватит на много лет беспечного существования. В-третьих, когда, приходят правоохранительные органы и закрывают лавочку.

Николай Макеев

Оригинал материала: “Московский комсомолец”