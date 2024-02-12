Рупор кремлевской пропаганды: Иностранные агенты расскажут всю правду про сталинизм

Иностранные агенты расскажут всю правду про сталинизм

Интересная информация попалась недавно в интернете. О том, что 20 – 23 июня 2024 года в Екатеринбурге, в Ельцин-Центре, состоится шестнадцатая международная научная конференция из цикла «История сталинизма». Тема конференции: «Советские регионы: политика, экономика, повседневность. 1930–1950-е годы».

Почему интересная? Открываю информационное письмо. Организаторами конференции выступают Государственный архив РФ, Российский государственный архив социально-политической истории, Президентский центр Б.Н. Ельцина, Государственный музей истории ГУЛАГа, Издательство «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН). То есть все на серьезном уровне. А в списке оргкомитета конференции кроме «государевых людей» указан например Ян Рачинский – член правления Российского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал»*.

Позвольте, но эта организация признана иноагентом и даже ликвидирована решением суда! Я вот на всякий случай вынужден оговорить это в тексте.

А в прошлом году было даже возбуждено уголовное дело по статье ст. 354.1 УК РФ («о реабилитации нацизма») против неустановленных сотрудников «Мемориала»*. (Про это мой текст – Про обыски в «Мемориале» и липовые списки репрессированных ).

Но как видим, руководитель «Мемориала»* спокойно участвует в мероприятии, организованном государственными органами.

Еще в числе организаторов Роман Романов – директор Государственного музея истории ГУЛАГа, известный тем, за свою борьбу со «сталинизмом» он получает больше 260 тысяч рублей в месяц. Это открытая информация, давно выложенная в интернет:

В информационном письме сообщается, что «отбор докладов осуществляется Оргкомитетом конференции» и «Оргкомитет: оставляет за собой право не объяснять причины отказа». Чудные правила! Свобода слова или чужих туда не пустят! Зато из приятного: «Проживание в Екатеринбурге и транспортные расходы иногородних участников обеспечиваются оргкомитетом».

Смешно, но недавно партия «Яблоко» выступила с очередным истеричным заявлением про «разворачивающуюся в России кампанию по оправданию Большого террора и его вдохновителя – Иосифа Сталина».

Успокойтесь, господа, не пугайте друг друга. Как видите, специалисты по «сталинизму» и любители лозунга «платить и каяться» чувствуют себя в России так же комфортно, как и раньше. Конференции с государственной поддержкой, гранты, оплата питания, обязательный фуршет и все остальное, как они любят…

* Общество «Мемориал» в 2014 году признано иностранным агентом, в 2021 году решением Мосгорсуда ликвидировано.

https://dzen.ru/a/ZcocivzQlArXkMqt – цинк

Как замечательно, что во время войны представители пятой колонны могут иметь место, где они могут собраться все вместе и в приятной обстановке, за государственный счет, рассказать про ужасы сталинизма.

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