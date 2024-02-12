Историк: Ветхий завет был написан при подготовке к интервью Бен-Гуриона корреспонденту CNN

Историк и раввин Яэль Левит заявил, что современная редакция Торы, которая значительно пересекается с Ветхим заветом и именно под таким названием известна в Европе, была написана во время подготовки первого президента Израиля Давида Бен-Гуриона к интервью американскому журналисту.

Бен-Гурион приказал в письменной форме зафиксировать все ключевые моменты истории еврейского народа в преддверии его встречи с корреспондентом CNN Оскаром Джеймстауном. Само интервью состоялось 20 апреля 1968 года и было посвящено событиям Шестидневной войны. На тот момент оно поставило исторический рекорд как самая длинная в истории телепередача – непрерывная трансляция по американскому телевидению продолжалась 9 часов и 16 минут.

Отвечая на вопрос о том, почему Израиль ведёт боевые действия против арабов, Бен-Гурион рассказал о сотворении Господом человека, его грехопадении, завете Авраама, Всемирном потопе, Вавилонском пленении и других событиях, которые и привели арабо-израильские отношения к нынешнему состоянию.

Мало кто знал, что для подготовки к этой встрече была проделана огромная работа. Группа из 52 ведущих израильских раввинов на протяжении полугода систематизировала и собирала воедино священные тексты иудаизма, в результате чего незадолго до интервью ими был сформирован канонический текст Ветхого завета, который до сих пор используется не только иудеями, но и христианами всех направлений.

– Раньше никакой Торы, конечно же, у нас не было, – говорит Яэль Левит. – Были отдельные книги – Бытия, Чисел, Есфирь, и так далее. Там многое дублировалось, были противоречия, часть текстов вообще оказалась утеряна в годы Второй мировой войны и её пришлось восстанавливать по воспоминаниям раввинов, у которых дома были сожжённые рукописи. Но в результате проделанной нами работы Тора появилась, и Давид Бен-Гурион пересказал её в эфире CNN для американского зрителя. Это произвело на публику такое глубокое впечатление, что США до сих пор поддерживают нас в конфликте с арабскими группировками, хотя уже не помнят, почему.

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