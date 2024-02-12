 

DTF: релиз российской Loop Hero на iOS и Android состоится 30 апреля 2024 года

12.02.2024, 19:00, Разное
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Игра Loop Hero от студии Four Quarters выйдет на мобильные устройства под управлением iOS и Android 30 апреля 2024 года, об этом говорится в информации, опубликованной на DTF и ссылающейся на заявление издателя проекта Playdigious.

Loop Hero представляет собой игру в жанре “роуглайк”, где игровое действие разворачивается в случайно генерируемом мире. Игрок не управляет персонажем напрямую, а изменяет мир, размещая карты. Игра была выпущена на ПК в 2021 году, а затем портирована на консоли Nintendo Switch, Xbox One, а также Xbox Series X и S.

В связи с предстоящим выпуском игры на смартфонах, студия Four Quarters опубликовала новый анимационный трейлер, в котором главный герой вызывает на сражение первого босса Лича.

Страницы Loop Hero уже доступны в App Store и Google Play.

Loop Hero имеет высокий рейтинг на Metacritic – 82 балла из 100. В год выпуска игры она была номинирована на престижной премии The Game Awards в четырех категориях.


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