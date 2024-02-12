Скандалы: Звёзды разъехались, продюсеры остались

Как живут музыкальные миллионеры Матвиенко, Дробыш, Фадеев и Пригожин

Катя Лель, чей хит «Мой мармеладный» завирусился во всём мире, посетовала, что ничего не заработала, так как права принадлежат продюсеру Фадееву. После бегства артистов-предателей в России так и не появились новые звёзды. Чем теперь занимаются топовые продюсеры?

Казалось бы, после бегства за границу разных российских артистов опустевшая отечественная эстрада должна была быстро заполниться, однако на официальной сцене зримо появился, пожалуй, только один яркий проект — SHAMAN. Что странно, потому что в России остались почти все топовые продюсеры, умеющие выводить на большую сцену новые имена: Максим Фадеев, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин.

Как Максим Фадеев торгуется за «мармеладный» хит

На днях певица Катя Лель публично пожаловалась, что спустя 20 лет после появления её главного хита «Мой мармеладный» песня завирусилась в Европе и к ней с коммерческими предложениями потянулись крупнейшие мировые звукозаписывающие компании. Однако заключить контракт на ремейк «Мармеладного» она так и не смогла, так как все права на композицию принадлежат продюсеру Максиму Фадееву и он с иностранцами якобы не сошёлся в цене.

Возможно, Фадеев заломил цену не просто так: продюсер полностью поддерживает Россию и СВО и за это серьёзно пострадал от западных санкций. По его собственным словам, после начала российской спецоперации на Украине музыканта вычеркнули из американского каталога «Мировые композиторы», лишили звания профессора музыки, а в довершение ко всему арестовали все счета в западных банках. Там, сетовал Фадеев пару лет назад, хранились значительные средства.

Если это так, то ситуацию с Катей Лель, пожалуй, можно назвать первым опубличенным случаем ответных санкций российских медиаменеджеров в адрес коллективного Запада. Не секрет, что отечественные современные музыкальные произведения пользуются популярностью на Западе и охотно покупаются тамошними воротилами шоу-бизнеса, взять хотя бы хит группы «Руки вверх!» «Песенка», который как только не перепевали иностранные звёзды. Там композиция стала популярной под названием Around The World.

Чем сейчас занимается Виктор Дробыш

Проект Ярослава Дронова (SHAMAN) в публичном поле появился при участии Виктора Дробыша, в своё время раскрутившего Стаса Пьеху, Николая Носкова, певицу Славу, белорусского исполнителя Дмитрия Колдуна и целый ряд других звёзд.

Однако, как заявил сам продюсер, к хитам SHAMAN’а «Я русский» и «Встанем» он уже не имел отношения. Дескать, сейчас Дронов самостоятельно пытается вести свои дела и Дробыш является лишь агентом артиста.

Виктор Дробыш — крупный бизнесмен и, несмотря на турбулентность в экономике из-за мировых событий, зарабатывает прилично. Например, его собственная Национальная музыкальная корпорация за 2022 год выручила почти 110 млн рублей. А вот доход Первого музыкального издательства, соучредителем которого продюсер является, в том же году составил более 2,5 млрд.

Кроме музыкального бизнеса Дробыш присутствует и в финансовом секторе: ему принадлежит почти половина «Фирмы Эльви» с деятельностью в сфере управления финансово-промышленными группами. Согласно отчётности за 2022 год, выручка небольшая, всего 1 млн рублей, но компании принадлежит банк «Новый век», чистая прибыль которого в прошлом году составила уже 215,4 млн рублей.

Доходы позволяют продюсеру жить на широкую ногу и покупать дорогую недвижимость. В Москве в последнее время его часто видели на улице Климашкина — это в элитных кварталах престижного Пресненского района столицы. Здесь на 14-м этаже одной из высоток расположена видовая квартира площадью 320 квадратов. Автопарк Дробыша в последнее время состоит из мерседесов S-класса.

В основном доходы от своей деятельности Виктор Дробыш, по его же словам, тратит на дорогие путешествия, в которых «не экономит». Семья бизнесмена ездит в Швейцарию, Италию, ОАЭ, на Мальдивы, а загорать предпочитает на средиземноморских курортах.

Почему Игорь Матвиенко ждёт возвращения беглых селебов

В России Игорь Матвиенко ассоциируется с двумя группами — «Любэ» и «Иванушки интернешнл». Однако кроме них он продюсировал деятельность как минимум ещё 17 музыкальных проектов, включая Женю Белоусова, киргизский коллектив «Город 312», проекты «Фабрика», «Корни» и «Девочки», откуда в шоу-бизнес вышла певица и композитор Ирина Дубцова.

На днях композитор отметился комментарием по поводу беглых звёзд. Телеграм-каналу SHOT он заявил, что «Би-2», Максим Галкин* и другие уехавшие из России артисты имеют шанс вернуться на родину, если поменяют свои взгляды. Они, по словам Матвиенко, выбрали не совсем правильный путь, но российский народ умеет прощать, потому что «у него доброе сердце».

Интересно, что сам продюсер многое сделал для поддержки текущего курса страны. Создавал аранжировки для церемонии закрытия Сочинских Олимпийских игр 2014 года, написал гимн Сухопутных войск России «Вперёд, пехота!».

В 2016 году после гибели российского пассажирского самолёта над Синайским полуостровом Матвиенко организовал социальный проект #ЖИТЬ в поддержку людей, оказавшихся в сложной материальной ситуации. А осенью 2022 года в своём продюсерском центре организовал съёмки видеоклипа и запись песни Ярослава Дронова «Встанем» в составе 13 звёзд российской эстрады.

Игорь Матвиенко — человек небедный. Он соучредитель семи компаний, работающих в сфере шоу-бизнеса. Только три из них — музыкальная академия М.А.М.А., Продюсерский центр Игоря Матвиенко и «Мейнстрим продакшн» — в 2022 году выручили 110 млн рублей.

Ещё в 2020 году продюсер заявил, что ему «заниматься певцами и певицами больше не интересно». Сейчас он ведёт преподавательскую деятельность и собственный проект строительства в столичном районе Мнёвники «города музыки» — там уже работает его музыкальная академия.

В сентябре 2023-го был одобрен градостроительный план земельного участка для строительства музыкальной академии с апартаментами. На площади 1,6 га появится комплекс общей площадью 24 тыс. кв. м. Он будет переменной этажности, самая высокая башня достигнет 82 метров. На этой площади авторы проекта планируют разместить саму академию, концертный зал, ресторан, апартаменты и подземный паркинг.

Иосиф Пригожин ждёт новых звёзд из стриминговых платформ

Иосиф Пригожин весь прошлый год отбивался от бесконечных шуток и мемов, связанных с его однофамильцем — главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В какой-то момент не выдержавший продюсер даже было заявил, что хочет сменить фамилию.

Иосиф Пригожин в российском шоу-бизнесе практически с момента его появления. Через его продюсерский центр прошли десятки известных артистов: Вахтанг Кикабидзе, Николай Носков, Александр Маршал, Авраам Руссо, Кристина Орбакайте, Дидюля. Самый известный проект Пригожина, конечно, его жена — певица Валерия.

В последнее время продюсер сетует в СМИ, что его заработки падают, и связывает это с развитием стриминговых сервисов, которым уже не нужны влиятельные продюсеры для продвижения молодых звёзд. Поэтому, по его мнению, исторически сложившаяся клановость в отечественном шоубизе распадается и некогда могущественная Алла Пугачёва никогда не сможет вернуть себе былое влияние.

Впрочем, на безбедную жизнь Пригожину и его семье заработанного за годы деятельности, похоже, хватит. У продюсера и его супруги есть роскошная семикомнатная квартира в элитном ЖК на улице Крылатские Холмы — это в престижном столичном районе Крылатское. Хоромы площадью около 300 квадратов появились в результате объединения двух квартир, в которых сделал эксклюзивный авторский ремонт английский дизайнер Габан О’Киф.

Примерно в 2015–2016 году пара вроде бы даже собиралась продать жильё, в источниках, специализирующихся на элитной московской недвижимости, даже появлялись цифры оценочной стоимости эксклюзивной квартиры — почти 600 млн рублей. Впрочем, сам Пригожин эти данные опровергал. Известно, что хоромы до сих пор находятся в собственности семьи.

Есть у Пригожина и недвижимость за рубежом. Небольшая дача в Швейцарии, купленная в 2005 году за 3 млн евро, а также квартира стоимостью около 1 млн долларов в Дубае. Похоже, она и объясняет обилие в соцсетях фотографий семьи, сделанных в Эмиратах.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Life.ru”