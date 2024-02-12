Житель Стокгольма обвинил Такера Карлсона в домогательствах 25-летней давности

Прокуратура Швеции начала уголовное производство по обвинению в сексуальных домогательствах, которое предъявил 34-летний житель Стокгольма Сванте Свантесон по отношению к американскому журналисту Такеру Карлсону.

Молодой человек утверждает: он более не может молчать о тех ужасах, которым подвергался в детстве.

По словам Свантесона, Карлсон проникал через окно в квартиру, где он жил вместе со своими родителями и старшим братом, и совершал с ним непристойные действия. Например, журналист заставлял мальчика называть его своей бабушкой и обращаться к нему в женском роде, переодевался в одежду его домоуправительницы и шлёпал его ниже спины мухобойкой. К тому же, Карлсон неоднократно предлагал Сванте «прокатить его на себе» в свой дом на крыше, «где он живёт совсем один». Такие действия, по мнению пострадавшего, могут квалифицироваться как сексуальные домогательства.

Если суд согласится с его позицией, Такер Карлсон может столкнуться со штрафом в размере 40 млн евро и тюремным сроком до 10 лет.

– Конечно, секса с Карлсоном у меня никогда не было, но он делал очень много непристойного, – вспоминает Сванте Свантесон. – Мне было обидно и страшно, когда он приходил. Родители не верили, что в мою комнату проникает какой-то посторонний мужчина, а он возвращался снова и снова и заставлял меня заниматься всеми этими ужасными вещами. Однажды он даже разбил люстру в моей комнате, а родители обвинили в этом меня. Такер Карлсон разрушил моё детство, и я хочу, чтобы он понёс справедливое наказание.

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