Мнение: О новом разводе «Кровавой барыни»… Ксюша Собчак — всё?

Ещё одно событие последних дней России из разряда предсказуемых и ожидаемых. Всё-таки природу не обманешь. Оставшаяся с тех самых «золотых времён» инфантильность вкупе с так и не преодолённой порочностью натуры дают о себе знать и в том возрасте, когда пора бы уже остепениться. Некоторые ровесницы уже внуков растят. А эта — всё скачет и скачет, попрыгунья…

Новый развод Ксении Собчак опять стал темой новостей.

Да, её — дочку российского сенатора, крестницу российского президента, представительницу «новоруской» знати — развели, как последнюю лохушку. И она ещё добавила позора, публично признавшись в этом.

Хамовнический #суд Москвы приговорил коммерческого директора принадлежащего Ксении Собчак «Осторожно, Media» Кирилла Суханова к 7,5 годам колонии по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Другие фигуранты того же дела — администраторы телеграм-канала «Тушите свет» Ариан Романовский и Тимур Бигаев — получили по семь лет колонии каждый. Эти сроки оказались всего на полгода меньше, чем запрашивало обвинение. Таков промежуточный итог показательного уголовного дела, из которого Ксюше Собчак удалось выскочить в последний момент и ценой невосполнимых репутационных потерь. Но она всё равно недовольна.

«Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё , все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет????? За что такая несоразмерность???? Просто отомстить?», — написала «Кровавая барыня» в одноименном телеграм-канале после приговора.

Само это дело связано с так называемыми «блоками на негатив» — обязательствами не публиковать негативные материалы о тех, кто оплатил блок. По версии следствия, обвиняемые подготовили статью для канала «Тушите свет» с информацией, которая могла причинить вред интересам главы «Ростеха» Сергея Чемезова и его близких. Чтобы материал не вышел, они вымогали у него 11 млн руб., настаивало обвинение. Которое планировало привлечь к ответу и Ксению Собчак. В её доме прошли обыски, её также собирались задержать, передавал ТАСС в ноябре 2022 года. Впрочем, другие информагентства этого не подтверждали. Тем не менее, Ксюша Собчак бросилась в бега и на границе «засветила» свой израильский паспорт.

Это был залёт. Тем более, что по данным ряда СМИ, гражданка РФ К.А.Собчак не сообщила компетентным органам о наличии у неё второго гражданства, как того требует закон. В глазах «крестника» всё это могло выглядеть довольно-таки сомнительно. Особенно при правильной подаче информации референтами и помощниками.

Тогда Ксюшу Собчак, по слухам, «отбила» её мать, тувинский сенатор Людмила Нарусова. Что, как говорят, также стоило ей немалых усилий и больших потерь. Сентиментальные воспоминания о «милой девочке» тоже, знаете ли, обладают свойством разбиваться о суровую реальность бытия. Особенно, когда подросшая «девочка» тому немало способствует.

Как бы то ни было, дочку Собчака в очередной раз пожалели. Но уже с «чёрной меткой» и «последним предупреждением». Так, во всяком случае, утверждает молва. Ну и частью этой устной сделки, как говорят, стало некое джентльменское соглашение: «Кровавая барыня» помалкивает о деле, не чинит помех следствию, не просит вмешательства сверху, а #суд «проявит снисхождение». Обычная ментовская разводка, да. Но Ксюша на неё купилась. Да и кто в её положении, когда над головой уже завис дамоклов меч правосудия, не купился бы?

С другой стороны… Ну вот, казалось бы — поступили с тобой по-хорошему, но «в последний раз». Почему бы не вести себя тише воды, ниже травы, как пай-девочка? Но не такова натура у новорусской «золотой молодёжи», чьим фронтвумен выступает Ксюша Собчак! Мало-помалу, она вернулась к прежнему. Стала фрондировать в «Кровавой барыне». Стала дерзить в комментариях. Сверкнула уже не упругими телесами на «Голой вечеринке». Ну и результат не заставил себя долго ждать.

Теперь Ксения Собчак снова позорится в неглиже, громко заявляя, что её якобы развели. Зря она так. По понятиям, подобные проблемы нужно решать в тишине. А «гнилой базар» — первый признак того, что решалка тю-тю. Была да сплыла. Что подтверждает и появившаяся инфа 100% о лишении Людмилы Нарусовой доступа к гостайне. Получается, доченька ещё и матушку подвела под монастырь.

Но главное, тут уже и фрайеру ясно, что семейству Собчак-Нарусовых «дали по ушам». И то, что раньше в отношении них было нельзя, теперь — можно. Например, выпускать фильмы-разоблачения на НТВ. Ибо той самой «крыши» над ними уже нет. А какие-то личные гарантии хотя и могли ещё остаться, но они уже не распространяются на окружение. То есть, работать с «Кровавой барыней» — отныне западло, зашквар и огромный #риск.

Вот и выходит, что Ксюша Собчак — всё?

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