Мнение: Дешёвая вторичка, миф о пустых квартирах и как лишали жилплощади в СССР

1. Льготная ипотека вздула цены на новостройки в России, так что вторичка стоит теперь местами в полтора раза дешевле, чем новые дома. Получается забавно — за одну и ту же сумму можно взять или однушку в новостройке, или двушку-трёшку на вторичке. Но это, конечно, при условии, что вам не нужен кредит (ссылка):



Ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем в России приблизился к 50 процентам. Это следует из материалов Центробанка.

По подсчетам специалистов, новостройки к концу 2023 года оказались дороже готовых квартир на 48 процентов. К такой разнице в стоимости жилья привело широкое распространение льготных кредитов, считают в регуляторе. В прошлом году доля ипотеки по госпрограммам составила 60 процентов от всех жилищных ссуд.

За год ипотечный портфель вырос на 35 процентов. Объем выдач за тот же период увеличился на 62 процента, превысив 7,8 триллиона рублей.

Как показывает опыт, на таких перекосах можно заработать. Вместе с тем, придумать конкретную комбинацию я затрудняюсь — не вижу лёгкого способа обменять метры в новостройке на метры на вторичке по курсу один к одному.

2. Блогер Genby разбирает миф о том, что большая доля жилья в новых домах в России якобы стоит нераспроданной (ссылка):



“71 миллион квадратных метров жилья не распродано”. Альтернативно одаренные думают, раз построили 110 млн метров жилья [в год], то из них и не продали 71 млн метров. И так, наверное, каждый год, какой ужас-ужас-ужас.

Нет, 71 млн метров непроданного жилья – это непроданное жилье в будущих домах, вплоть до 2027 года, от 106 млн метров, которые планируют построить до 2028 года. И этот показатель только сейчас возвращается к норме. В этом показателе нет малоэтажного домостроения. Это чисто новые девелоперские проекты многоквартирной застройки

Дома с плановым сроком ввода в 2024 г. уже раскуплены на 53%, при этом их стройготовность уже составляет около 70%. Квартиры, которые будут сданы в следующем году, реализованы застройщиками на 25%, при том, что их строительство завершено более чем на 30%. Дома 2026 года уже проданы на 10% при уровне готовности 12%.

Общий объём ввода домов 2024-2026 составляет 106 млн метров. И в них не продано 71 млн метр. <…> “2/3 жилья не продано?!” – Ну так это жилье не то что не сдано, оно иногда и не начинало строится.

Ну, серьёзно, у нас рыночная экономика. Зачем строителям держать квартиры непроданными в условиях, когда стоимость жилья высока, а спрос стабильно велик? Если бы у некого застройщика реально появился запас свободных квартир, он бы продал их со скидкой в 10%, и всё. Рентабельность строительства — 15-30% процентов, так что нет никакого смысла солить пустые квартиры про запас, гораздо выгоднее распродать их, пусть даже со скидками, и строить дальше.

Далёкие от экономики леваки отвечают: «заговор капиталистов». Видимо, они в жизни не видели строителей и не знают, какие у них сложности в отношениях друг с другом. Я скорее поверю в заговор рептилоидов, чем в тайный сговор сотен застройщиков, работающих сейчас в России.

3. «Бесплатные квартиры» в СССР вполне могли отобрать. К примеру, ностальгирующие считают нормальным совершенно ненормальное явление: если семья получала, допустим, однушку, то комнату в коммуналке, в которой она жила, отбирало государство. Из-за этого идут нелепые сравнения — «тогда в очереди на однушку стояли в очереди 10 лет, ничего не платя, а сейчас за однушку надо 10 лет платить ипотеку». Формально верно, но есть нюанс. Тогда давали не однушку, а разницу между однушкой и комнатой, то есть дополнительные 15 метров. Сейчас дают всю квартиру целиком, а если сделать как раньше — сдать маленькое жильё и купить большое — то ипотека будет мизерной. К примеру, один мой товарищ, разменявшийся в прошлом году таким образом, платит сейчас ипотеку примерно в 10 тысяч рублей.

Впрочем, это всё известно. Менее известно, что квартиру в СССР могли при некоторых обстоятельствах просто отобрать. Елена С. пишет в комментариях на Дзене (ссылка):

В 1983-м в нашей части служил паренек из Москвы. Решили его родители навестить и поехали на автомобиле, чтобы потом с сыном в город съездить, да и гостинцев сыну побольше привезти. Только не доехали. Разбились насмерть при въезде в город, рядом с которым была наша точка…

Проходит полгода и соседка парню написала, что уже не раз приходят из домоуправления, хотят замки вскрывать и квартиру отдать под заселение. Парень же в армии, из квартиры выписан. Отправил его наш командир с сопровождающим офицером, чтобы вопрос решить, а то парню через год и возвращаться будет некуда. Походили они по инстанциям, Министерство обороны помогло. Но так как квартира трехкомнатная, и все комнаты изолированные, то оставили за парнем одну комнату, а в остальные заселили новых жильцов.

Не всегда так было, что на момент смерти все члены семьи прописаны и проживают с родителями. Разные были ситуации. У наших друзей родители умерли с одной и с другой стороны, а ребятам ещё год служить нужно было до пенсии. Две квартиры в Минске ушли государству. А ребятам потом квартиру так и не дали.