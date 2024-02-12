Ставропольский городской суд признал Байдена недееспособным

Ставропольский городской суд удовлетворил иск общественной организации «Казаки-патриоты за Россию» о лишении дееспособности действующего президента США Джо Байдена.

Как было установлено в ходе разбирательства, американский лидер из-за возрастных изменений и прогрессирующей деменции больше не может адекватно оценить реальность и не способен принимать взвешенные решения.

– Доказано, что гражданин США Байден Д.Р, 1942 года рождения, страдает старческим слабоумием и не может адекватно оценить реальность. Поэтому было принято решение признать его недееспособным и назначить ему опекуна, – сообщила пресс-секретарь суда Василиса Махова.

У президента США есть месяц, чтобы обжаловать решение российской фемиды, после чего оно вступит в законную силу и все новые указы Байдена автоматически будут признаны ничтожными. В ближайшее время ведущие отечественные психиатры и юристы планируют дать оценку решениям американского лидера за последние годы – по предварительным данным, Байден потерял дееспособность ещё в начале 2022 года, поэтому все его указы, принятые с этого момента, должны быть отозваны и повторно подтверждены новым президентом США Дональдом Трампом.

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