 

Ставропольский городской суд признал Байдена недееспособным

12.02.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ставропольский городской суд удовлетворил иск общественной организации «Казаки-патриоты за Россию» о лишении дееспособности действующего президента США Джо Байдена.

Как было установлено в ходе разбирательства, американский лидер из-за возрастных изменений и прогрессирующей деменции больше не может адекватно оценить реальность и не способен принимать взвешенные решения.

– Доказано, что гражданин США Байден Д.Р, 1942 года рождения, страдает старческим слабоумием и не может адекватно оценить реальность. Поэтому было принято решение признать его недееспособным и назначить ему опекуна, – сообщила пресс-секретарь суда Василиса Махова.

У президента США есть месяц, чтобы обжаловать решение российской фемиды, после чего оно вступит в законную силу и все новые указы Байдена автоматически будут признаны ничтожными. В ближайшее время ведущие отечественные психиатры и юристы планируют дать оценку решениям американского лидера за последние годы – по предварительным данным, Байден потерял дееспособность ещё в начале 2022 года, поэтому все его указы, принятые с этого момента, должны быть отозваны и повторно подтверждены новым президентом США Дональдом Трампом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Иностранные агенты расскажут всю правду про сталинизм

12.02 / Историк: Ветхий завет был написан при подготовке к интервью Бен-Гуриона корреспонденту CNN

12.02 / DTF: релиз российской Loop Hero на iOS и Android состоится 30 апреля 2024 года

12.02 / Врач-онколог Хамис Магомедова рассказала о факторах развития рака

12.02 / Скандалы: Звёзды разъехались, продюсеры остались

12.02 / Скандалы: «Это изменило мою жизнь»

12.02 / Житель Стокгольма обвинил Такера Карлсона в домогательствах 25-летней давности

12.02 / Мнение: О новом разводе «Кровавой барыни»… Ксюша Собчак — всё?

12.02 / Мнение: Дешёвая вторичка, миф о пустых квартирах и как лишали жилплощади в СССР

12.02 / Скандалы: «Жестокий урок»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика