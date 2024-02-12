Мнение: Эпидемия призрачной работы

Многие хитрые айтишники прячутся сейчас за удалёнку, чтобы тайно совмещать работу сразу в нескольких местах. Они ведут себя как аферисты-многожёнцы: врут, будто единственные, и будто работают только на одну компанию, а сами при этом получают зарплату в двух, трёх или даже в десяти разных компаниях.

Работодатели страдают, проблема массовая — в том числе и в России. Загнать всех с удалёнки обратно в офис очень дорого, так как народ привык работать из дома и в офисы не хочет. Компании, которые всё же проявили принципиальность, сильно потеряли в качестве кадров: многие сильные программисты уволились, а смирившиеся с пятидневным офисом не показали значимого прироста продуктивности.

Если бы речь шла про каменщиков, было бы проще — в месяц отработал столько-то часов, за это время должен по нормативам построить столько-то квадратных метров стены. Но с программистами система нормочасов работает плохо, как работа программиста состоит по большей части из борьбы со своими и чужими ошибками.

Обычно работу программиста представляют так: вот тебе коробка со шкафом из ИКЕА, собери нам шкаф. В реальности типичное задание программисту выглядит иначе:

1. Вот шкаф, собранный 10 лет назад из автобусных дверей, скреплённых сантехническими болтами.

2. Вот виниловый музыкальный центр и ящик скакалок.

3. Прикрепи музыкальный центр к шкафу скакалками и пристрой вокруг дополнительную секцию, чтобы снаружи было незаметно.

Программист начинает работать, и дальше возможны два варианта. Вариант первый: он привязывает музыкальный центр скакалками к шкафу, добавляет пару дверей, играет музыка, всё отлично. Времени ушло два часа.

Вариант второй: в ходе работы программист напарывается то на гнилые участки дверей, которые разваливаются от малейшего прикосновения, то на тараканов-пруссаков в музыкальном центре, то на несовпадение отверстий, из-за которого надо менять половину конструкции. Прикрутив кое-как музыкальный центр и подперев его попрочнее костылями, программист обнаруживает, что теперь при открытии третьей двери шкафа откуда-то лезет отвратительный запах. Он меняет дверь, он смазывает петли, он чистит шкаф тряпкой и пылесосом — ничего не помогает. Приходится полностью разбирать шкаф, а потом собирать заново, тщательно исследуя каждую деталь. В итоге задание выполнено, но затрачены на него не два часа, как было бы в идеальном варианте, а четыре рабочих дня.

Сказать заранее, сколько времени уйдёт на ту или иную задачу, можно только очень примерно. Поэтому у аферистов есть возможность убедительно завышать потраченное время: они работают час-другой в день, но рассказывают, будто сидели над кодом полновесные 8 часов. Цитирую (ссылка):

…Например, 29-летний инженер-программист с июня 2021 года трудится одновременно в медиакомпании и в агентстве по организации мероприятий. Он признаётся, что, когда у него была только одна работа, он тратил лишь от 3 до 10 часов в неделю, действительно делая что-то полезное.

Всё остальное время я просто ходил на собрания и делал вид, что чем-то занят.

<…>

Большинство сотрудников, совмещающих несколько работ, утверждают, что планируют получать от $200 тысяч до $600 тысяч в год, включая бонусы. Они погасили кредиты и купили всё — от обручального кольца до спорткара, пишет Уолл-стрит Джорнал…

В комментариях к статье про аферистов-«многостаночников» народ восхищается: дескать, молодцы, «нагнули систему». По сути, однако, сотрудник, который систематически работает по 2 часа, получая зарплату за 8 часов, является обычным вором. Нашему обществу ещё только предстоит дорасти до нетерпимости к подобному.

Подвижки в лучшую сторону в общественном сознании уже есть: мы уже презираем и сторонимся тех, кто ворует с работы физические предметы — к примеру, повар, тянущий домой украденные продукты из своей столовой, будет вынужден иметь весьма специфический круг общения. К тем, кто аналогичным образом ворует рабочее время, подобного отношения ещё нет. Забавно, как народ возмущается овербукингом, когда авиакомпания продаёт 103% сидений в самолёте, но одобрительно поднимает пальцы вверх, когда аферист продаёт 400% своего времени. Тот факт, что жулики — и те, и те, и что «многостаночник» гораздо хуже, в головах у обывателей ещё не укладывается.

Полагаю, в будущем мы залечим и эту старую травму. Я помню, как в девяностые наше общество возмущалось американскими «крысами», которые звонят в полицию, увидев, как их знакомый сел пьяным за руль. Сейчас мы сами звоним в таких случаях в полицию, а тех, кто пытается жаловаться на «стукачей», в интернете жёстко высмеивают.

Цитирую ещё несколько комментариев из знаменитого обсуждения Реддита — это 2021 год, период сильного дефицита айтишников на Западе (ссылка):

…В настоящее время у меня 10 полностью удаленных работ. Планка настолько низкая, надзора не существует, и все так снисходительны к низкой производительности, что я могу продержаться около 4-8 недель, прежде чем меня уволят с очередной работы. В этом году я заработаю примерно 1,5 млн долларов. И процесс собеседования сегодня настолько ускорился, компании в таком отчаянии, что мне требуется 2-3 часа общих усилий, чтобы найти новую работу из тысяч на выбор.

<…>

Эффективные программисты потенциально являются крупными победителями в мире удалёнки.

Допустим, кто-то делает в 5 раз больше, чем человек рядом с ним. Очень немногие компании заплатят им в 5 раз больше. Возможно, вдвое…

Но если они смогут достаточно хорошо распоряжаться своим временем, чтобы выполнить X за какую-то долю времени, они могли бы реально выполнять две или три работы на полный рабочий день вместо “обычной” работы и увеличить свой доход по сравнению с наличием только одной работы.

<…>

Я верю на 100%. Я делаю нечто подобное, но с тремя параллельными ролями, и рассматриваю возможность добавления еще нескольких. Вы будете удивлены, насколько плохим нужно быть, чтобы вас уволили. Я могу целыми днями ничего не делать, а потом в пятницу поработать несколько часов над одним SQL-запросом, и люди будут счастливы.

<…>

А ты серьёзный парень. Я уже занимался призрачной разработкой на 2 работах раньше. Того мне помогали младшие сотрудники, хотя я выполнял большую часть работы. Никогда не думал о 10 работах.

<…>

Спасибо вам за то, что вы в буквальном смысле пиявка экономики. Всегда найдутся люди, которые попытаются эксплуатировать систему — защититься от них невозможно, но я надеюсь, что число людей, следующих по вашим стопам, довольно мало.

И привет! Возможно, кто-то из ваших коллег увидит этот пост!

Я далёк от мысли читать мораль людям, у которых выделенный под совесть участок давно уже зарос детородными органами, однако мне кажется забавной мысль, что у афериста-«многостаночника» может быть семья. Полагаю, даже на похоронах его седая вдова будет напряжённо ждать, что вот-вот к могиле подойдут ещё несколько параллельных вдов в окружении параллельных детей и внуков.

Защититься от подобного жульничества вполне возможно, хотя и несколько хлопотно. К примеру, вот двухкомпонентное лекарство:

1. Выдаём программисту рабочий ноутбук, на котором стоит программа записи экрана, фиксирующая весь рабочий процесс. Обычно такой контроль программисты находят унизительным, и они совершенно правы, однако в условиях эпидемии призрачной работы, уверен, у минимально адекватных сотрудников возражений не будет. Аналогичным образом ювелиры терпят строгий надзор на заводах — уж очень дорого стоят драгоценные металлы, с которыми они работают.

2. Нанимаем хорошего детектива-айтишника, который регулярно проверяет сотрудников. Анализирует ритм их работы, исследует странные паузы, контролирует электронные трудовые книжки и так далее. К примеру, бывает полезно дать какую-нибудь отдельно стоящую задачу двум программистам — если один программист справится за час, а второй за два дня, будет повод насторожиться.

Конечно, даже честный удалёнщик может отвлечься, например, на третий завтрак или на пищевое отравление, однако за месяц-другой пристальных наблюдений станет ясно, работает он налево, или нет.

Аферисты имеют возможность проворачивать свои фокусы, потому что в экономике полно беспечных организаций, которые не считают нужным контролировать рабочий процесс. Многим компаниям проще бездумно нанять людей — «числом поболее, ценою подешевле» — и надеяться, что среди этой разношёрстной толпы окажется достаточно рабочих лошадок, которые вытянут на себе проект. Оценивать эффективность работы каждого отдельного сотрудника — сложная и дорогостоящая задача, при этом в корпорациях редко нанимают специально обученных детективов. Подразумевается, что контроль над удалёнными сотрудниками — задача их прямого начальника, однако у прямого начальника обычно нет ни специальных навыков, ни хотя бы лишнего времени на такой контроль.