 

AFP: термоядерный реактор JET произвел 69 мегаджоулей за пять секунд

12.02.2024, 14:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Британские исследователи отчитались о новом достижении в генерации термоядерной энергии на установке Joint European Torus недалеко от Оксфорда. Информация о рекорде в 69 мегаджоулей за пять секунд поступила от портала Tech Xplore, который ссылается на данные информагентства Agence France-Presse.

Этот результат довольно существенен по сравнению с предыдущими показателями: в 2022 году было получено лишь 10 мегаджоулей. Управление по атомной энергии Великобритании подчеркнуло, что энергии в 69 мегаджоулей достаточно, чтобы полностью обеспечить энергией 41 тысячу домов в течение пяти секунд.

Несмотря на установление нового рекорда, следует отметить, что JET не произвел больше энергии, чем было затрачено на запуск реакции.

JET представляет собой токамак — термоядерный реактор. В его камере находятся гранулы дейтерия и трития (изотопы водорода) по 0,1 миллиграмма. Эти материалы подвергаются нагреву до температуры, превышающей температуру в центре Солнца в 10 раз.

В результате образуется плазма, удерживаемая на месте с помощью мощных магнитов. При этом выделяется огромное количество тепловой энергии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Иностранные агенты расскажут всю правду про сталинизм

12.02 / Историк: Ветхий завет был написан при подготовке к интервью Бен-Гуриона корреспонденту CNN

12.02 / DTF: релиз российской Loop Hero на iOS и Android состоится 30 апреля 2024 года

12.02 / Врач-онколог Хамис Магомедова рассказала о факторах развития рака

12.02 / Скандалы: Звёзды разъехались, продюсеры остались

12.02 / Скандалы: «Это изменило мою жизнь»

12.02 / Житель Стокгольма обвинил Такера Карлсона в домогательствах 25-летней давности

12.02 / Мнение: О новом разводе «Кровавой барыни»… Ксюша Собчак — всё?

12.02 / Мнение: Дешёвая вторичка, миф о пустых квартирах и как лишали жилплощади в СССР

12.02 / Скандалы: «Жестокий урок»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика