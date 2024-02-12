AFP: термоядерный реактор JET произвел 69 мегаджоулей за пять секунд

Британские исследователи отчитались о новом достижении в генерации термоядерной энергии на установке Joint European Torus недалеко от Оксфорда. Информация о рекорде в 69 мегаджоулей за пять секунд поступила от портала Tech Xplore, который ссылается на данные информагентства Agence France-Presse.

Этот результат довольно существенен по сравнению с предыдущими показателями: в 2022 году было получено лишь 10 мегаджоулей. Управление по атомной энергии Великобритании подчеркнуло, что энергии в 69 мегаджоулей достаточно, чтобы полностью обеспечить энергией 41 тысячу домов в течение пяти секунд.

Несмотря на установление нового рекорда, следует отметить, что JET не произвел больше энергии, чем было затрачено на запуск реакции.

JET представляет собой токамак — термоядерный реактор. В его камере находятся гранулы дейтерия и трития (изотопы водорода) по 0,1 миллиграмма. Эти материалы подвергаются нагреву до температуры, превышающей температуру в центре Солнца в 10 раз.

В результате образуется плазма, удерживаемая на месте с помощью мощных магнитов. При этом выделяется огромное количество тепловой энергии.