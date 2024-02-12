 

Wccftech: PlayStation 6 будет самой мощной консолью на рынке

12.02.2024, 14:50, Разное
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Согласно отчетам издания Wccftech, Sony уже почти год занимается разработкой PlayStation 6 и нацелена сделать ее самой мощной консолью на рынке. Источником этой информации является сообщение от RedGamin Tech.

Хотя точные характеристики устройства, такие как объем оперативной памяти или частота процессора, пока не озвучены, известно, что Sony планирует использовать решения от AMD для PlayStation 6. В отличие от предыдущего опыта с PlayStation 5, компания не рассматривала возможность сотрудничества с Nvidia и другими производителями чипов.

Инсайдер RedGamin Tech утверждает, что Sony не будет сильно ускорять разработку PlayStation 6, сконцентрировавшись на достижении максимальных результатов. По его словам, в новом поколении компания собирается расширить использование технологий, таких как трассировка лучей и путей, вероятно, после консультаций с разработчиками игр.

Также RedGamin Tech поделился информацией о PlayStation 5 Pro. Некоторые студии, по его данным, уже получили девкиты. Это может свидетельствовать о том, что релиз устройства не за горами. Аналитики Wccftech полагают, что новинка может появиться до конца 2024 года.


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