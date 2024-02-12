Особенности гардероба, выдающие богатую даму в толпе: что можно взять на вооружение

Образ состоятельной женщины окутан стереотипами. Почему-то всем представляется дама в мехах, в золоте, с брендовой сумкой и прочими атрибутами роскоши. Но это говорит вовсе не о богатстве, а скорее о показной роскоши. На самом же деле богатые дамы одеваются гораздо скромнее, но при этом все равно выделяются из толпы благодаря некоторым особенностям.

Идеальный крой

Состоятельные женщины следят не только за тем, чтобы вещь была модной, но и за тем, чтобы она сидела по фигуре идеально, как влитая. Вещи не будет нигде сдавливать или, наоборот, болтаться. Сложится впечатление, что наряд пошит специально для этой дамы. И в принципе состоятельные женщины достаточно чаще пользуются услугами портных.

Гардероб по погоде

Состоятельная женщина не будет ходить всю зиму в одном пуховики или всю осень в одной куртке, независимо от погоды. Она может позволить себе собрать образ под разные погодные капризы. В дождь, в снег, в мороз, в оттепель она будет одета по-разному, чтобы ощущать максимальный комфорт.

Уместный образ

Одним из ключевых правил богатого гардероба является уместность. Состоятельная женщина всегда одета так, как того требуют обстоятельства: деловой костюм, вечернее платье, спортивная одежда и так далее – у нее в гардеробе есть одежда на все случаи жизни. Либо же она без проблем может купить себе нужный лук в тот момент, когда он ей понадобится.

Идеально подобранные аксессуары

Сумки, ремешки, шарфики и прочие палантины, как правило, выдают материальное положение женщины. Как минимум тем, что по внешнему виду и качеству всегда хорошо прослеживается их стоимость. Кроме того, богатая лама может позволить себе иметь десятки сумочек и бесчисленное множество шарфиков под разные образы. А вот обычным женщинам приходится выкручиваться, оперируя ограниченным количеством аксессуаров.

Нейтральная цветовая гамма

Классическая черно-серо-белая, а также пастельная цветовая гамма всегда выигрышна. Во-первых, такие цвета легко комбинировать. Во-вторых, они практически всегда выглядят уместно и придают образу шарм. Яркие цвета из категории “вырви глаз” встречаются в образе состоятельных дам крайне редко, лишь тогда, когда этого требует ситуация (например, вечеринка).

Опрятность

Для того чтобы регулярно стирать и аккуратно утюжить свою одежду, не нужно много денег. Эта аккуратность присуща практически всем женщинам, независимо от материального положения. Но опрятность подразумевает еще кое-что. Например, если на вещи появились небольшие потертости, катышки и прочие незначительные дефекты, богатая дама уже не выйдет в ней в люди. А простые женщины, которые не могут позволить себе слишком часто обновлять гардероб, некоторое время будут закрывать глаза на эти дефекты, пока они не станут слишком заметными.

Независимость от модных трендов

Конечно, богатые дамы не прочь прикупить себе что-нибудь из свеженьких трендов. Но все-таки они не склонны гнаться за модой, а предпочитают нестареющие классические фасоны. И в такой одежде, которая многим может показаться скучной, они смотрятся очень выигрышно, выделяются из пестрой толпы.

Безупречное качество

Богатый гардероб строится по принципу “лучше меньше, да лучше”. Богатая дама лучше купит одну-две футболки из качественного натурального материала, чем забьет свой шкаф десятком дешевых синтетических топов сомнительного качества. Это, в первую очередь, забота о себе и проявление самоуважения. Состоятельная женщина не наденет то, что неприятно к телу или может быстро потерять вид.

Легкая небрежность

Образ богатой женщины представляется как идеальный, безупречный, будто со страницы глянцевых журналов. Но в реальной жизни состоятельные дамы не стремятся к совершенству. Они позволяют себе легкую небрежность, которая молодит и освежает их.