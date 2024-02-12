Учимся делать красивые цветы из металлических крышек от бутылок: способы и идеи

Иногда вещи, которые люди обычно выбрасывают в мусорку, на самом деле оказываются пригодными для изготовления каких-то интересных поделок. К примеру, обычные металлические крышки от бутылок можно использовать для сборки очень красивых декоративных цветов. Такие симпатичные и при этом долговечные цветы могут стать настоящим украшением дома, сада или двора.

Что потребуется для изготовления

Чтобы сделать металлические цветы своими руками, будут нужны:

сами крышки от пивных бутылок или бутылок из-под газировки; акриловые краски; кисти; ножницы; основа — это может быть, к примеру, какой-нибудь картонный или металлический круг; пистолет для горячего клея; картон; плоскогубцы.

Крышки перед изготовлением цветов нужно, конечно, хорошенько промыть с использованием моющих средств и просушить. При желании в качестве украшения для поделок можно использовать также стразы, бисер и другие подобные аксессуары. В этом случае цветы получатся еще более красивыми.

Как сделать цветок: технология

Для изготовления одного цветка понадобится 13 крышек. Одну из этих крышек окрасьте в желтый, белый, коричневый или черный цвет. Это будет центр цветка. 12 других крышек окрасьте в цвет лепестков. В данном случае выбор оттенка будет зависеть от ваших личных предпочтений. Окрашенные крышки просушите.

Согните цветные крышки-лепестки плоскогубцами пополам. Наклейте на картонную или металлическую круглую основу крышку-центр. Вокруг серединки наклейте лепестки. Лепестки можно наклеивать просто на одинаковом расстоянии друг друга. Можно также склеивать их попарно, а затем размещать вокруг центра на равном расстоянии.

Количество крышек для лепестков, конечно, также можно варьировать. То же самое касается степени сжатия крышек при сгибании. Чем сильнее будет давление плоскогубцев, тем более тонкий лепесток получится в конечном итоге.

Где разместить: цветы для горшков

Из крышек, к примеру, можно сделать искусственные цветы для горшков с комнатными растениями. Растения, выращиваемые в кадках, ящиках и горшках, конечно, могут цвести и сами. Но происходит такое в комнатных условиях все же достаточно редко. С помощью цветов из крышек, комнатные цветы можно сделать более яркими. Считается, что отлично подобный декор подойдет для горшков, установленных не только в доме, но и в саду или во дворе.

Подсолнухи

Также из металлических цветов можно сделать красивый декор для деревянной двери или стены. К примеру, очень симпатично на дереве будут смотреться желтые подсолнухи из крышек. Помимо лепестков, в этом случае предварительно можно также изготовить металлические зеленые листья. Стволы таких подсолнухов проще всего будет сделать из кусков шпагата.

Чтобы подсолнухи смотрелись привлекательнее, при изготовлении декора рекомендуется использовать для каждого цветка не 12, а 18 крышек. В этом случае цветы будут смотреться более “пышными”.

Цветы на палочках

Красивые цветы для украшения двора или сада можно сделать и немного другим способом. В этом случае к серединке цветка сначала закрепляются лепестки из обычных круглых крышек, а затем, сверху делается второй ярус — уже из согнутых плоскогубцами крышек. При окрашивании лепестков таких цветов рекомендуется использовать контрастные оттенки. На заключительном этапе к каждому цветку прикрепляются деревянные палочки.

Палочки для цветов также могут быть, конечно, и металлическими.

Панно из цветов

Конечно же, металлические цветы можно использовать и для изготовления маленьких декоративных панно. В этом случае элементы наклеиваются не на картонный или металлический круг, а на деревянные дощечки. Сами дощечки предварительно, стоит отшлифовать и окрасить, к примеру, морилкой.

Сложные композиции и идеи

Из металлических крышек можно изготавливать как простые цветы с одним рядом лепестков, так и более крупные — в несколько рядов лепестков.

Из самих цветов, конечно, можно собирать большие красивые композиции, сложные узоры и т. д.