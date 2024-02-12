Генетика, гормоны и образ жизни: причины утончения волос и лучшие прически, придающие объем

Женщины с тонкими волосами хотят большего объема своей шевелюре, в то время как другие считают, что за тонкими волосами легче ухаживать. Истина, вероятно, лежит где-то посередине. Но если вы являетесь обладательницей тонких волос и в данный момент находитесь в поиске идеальной прически, эта статья определенно для вас.

Почему у вас тонкие волосы?

Вы смотрите рекламу средств для волос и завидуете всем этим женщинам с длинными, густыми, красивыми и объемными волосами? Вы чувствуете, что ваши тонкие и слабые волосы — это настоящее наказание, и у вас заканчиваются идеи, как их уложить так, чтобы они выглядели хорошо, несмотря на их текстуру? Вы не одиноки во всех этих проблемах. У каждой третьей женщины тонкие волосы, с которыми она борется каждый день, и ее беспокоят те же трудности, что и у вас. Но что вызывает эту «проблему» и действительно ли она таковой является?

Наш образ жизни, состояние здоровья, гормональные изменения (пубертатный период, беременность или менопауза) влияют на состояние волос. Даже стресс, проблемы с щитовидной железой, дефицит витаминов и минералов или постоянное использование агрессивных химикатов и инструментов для укладки могут сыграть свою роль. Генетика также может быть причиной утончения волос. Как и многое другое, сила и густота наших локонов передаются из поколения в поколение. Если у вашей бабушки, матери или тети были редеющие волосы, то, вероятно, это дело генов. К сожалению, изменить это невозможно, и нужно любить свои волосы такими, какие они есть. А еще лучше – подобрать правильную прическу, придающую объем. Ниже представлено несколько идей.

Боб с челкой

Первая несложная прическа, которую эксперты рекомендуют для тонких волос, — классический боб с челкой. Она подходит для любой длины волос. Эта прическа красиво обрамляет лицо, а челка придает образу игривость и стиль. Самое замечательное в бобе то, что он придает объем тонким волосам. Эта прическа подходит для любой текстуры волос и очень универсальна.

Пикси

Стрижка пикси визуально уменьшает тонкие пряди и создает иллюзию большего объема и густоты. Более короткие пряди добавляют естественный объем. Эту прическу также легко укладывать, что делает ее отличным выбором для тех, кто ищет современную и легкую в уходе стрижку. Пикси могут носить как зрелые дамы, так и молодые женщины.

Пляжные волны

Эти волны идеально подходят для тонких волос, поскольку они добавляют текстуру и объем и создают впечатление, что волосы гуще. Свободная, небрежная прическа не позволяет локонам выглядеть плоскими и безжизненными. Ее на самом деле легко сделать без особых усилий. Просто возьмите выпрямитель для волос, накрутите им пряди и измените направление. Если вы предпочитаете вариант без термического воздействия, заплетите влажные волосы и дайте им высохнуть естественным путем. Для закрепления образа сбрызните их спреем с морской солью или лаком для волос.

Небрежный пучок

Простой и непринужденный пучок особенно хорош для тонких волос. А сделать его еще проще: заплетите хвост, но достаньте из него несколько прядей, чтобы получился непринужденный вид. Эта быстрая и стильная прическа подходит для тех, кто хочет выглядеть непринужденно, но шикарно.

Коса «елочка»

Коса «елочка» — это маленькое произведение искусства. Она придает локонам элегантность и очаровательный вид, не перегружая их. Чтобы создать эту волшебную косу, просто разделите свои волосы на две части. Возьмите прядь с внешнего края одной части, перекрестите ее и соедините с другой частью. Повторите этот шаг, чередуя стороны и добавляя каждый раз небольшую прядь. Продолжайте плетение, затем очень аккуратно закрепите косу резинкой для волос или заколкой.

Прическа наполовину вверх, наполовину вниз

Возьмите небольшую прядь волос с одной стороны, закрутите ее назад и закрепите заколкой. Сделайте то же самое с другой стороны. Поскольку вы оставляете остальную часть волос распущенными, вы сохраняете ощущение легкости и воздушности.Эта прическа отлично подходит людям с тонкими волосами: она выглядит легко и шикарно, подходит для разных случаев.

Прическа с ободком

Эта прическа предлагает несколько вариантов: вы можете обернуть локоны вокруг ободка, выбрать высокий хвост для спортивного образа или заплести косы для романтического лука. Закрепите свободные пряди заколками и сбрызните небольшим количеством лака для волос.

Объемный хвост

Объемный хвост — идеальное решение, чтобы придать объем и текстуру тонким волосам. Нанесите спрей или пудру для объема и высушите волосы феном. Кудри или волны могут добавить образу дополнительную структуру. Затем соберите волосы в высокий хвост, оставив несколько прядей для придания большей мягкости образу. Оберните прядь волос вокруг резинки и закрепите ее, чтобы придать хвосту элегантный вид.

Укладка феном

Начните с нанесения термозащитного средства на влажные волосы, чтобы защитить их во время укладки. Разделите локоны на части для равномерной сушки. Используйте круглую щетку, чтобы поднять волосы у корней. Оберните концы вокруг щетки, чтобы создать игривые, яркие локоны. Не забывайте о режиме холодного воздуха, который закрепит прическу и придаст дополнительный блеск. Повторяйте прядь за прядью, пока волосы не высохнут, а для большего объема наклоните голову вниз и высушите корни феном.