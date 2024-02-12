«Южный парк» вновь разрешат транслировать в России, если из сериала уберут шутки про религию, ЛГБТ-персонажей и социальную сатиру

Мультсериал «Южный парк», в 2021 году внесённый в реестр экстремистских материалов, может вновь получить прокатное удостоверение в России.

Для этого его создателям потребуется привести сюжет в соответствие с историческими ценностями и традициями многонационального народа Российской Федерации.

Источник в Минкульте, комментируя возможность возвращения «Южного парка», удивился, почему мультсериал не был изначально сделан с учётом актуальных требований российского законодательства, но согласился дать ему второй шанс.

– Принцип очень простой: для начала надо убрать оттуда персонажей с нарушениями сексуальной ориентации, это у нас болезнь и подсудное дело, – сказал он. – Во-вторых, убираем все шутки про религию, про историю. Должны вырезать похабщину любую, это же мультфильм, а значит, для детей. Социальная сатира исключается, там всегда недалеко до неуважения к властям. И вот тогда мы подумаем, что с этим парком делать.

Пока что неизвестно, как отреагировали на открывшие возможности создатели «Южного парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер.

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