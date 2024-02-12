 

Кардиолог обозначил возможные причины учащенного пульса

12.02.2024, 11:25, Разное
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Как сообщает издание «Доктор Питер», пульс может учащаться по самым разным причинам, которые могут быть далеко не столь очевидны, как может показаться на первый взгляд.

Отметив, что учащенный пульс не обязательно свидетельствует о проблемах с сердцем, кардиолог Константин Крулев уточнил, что временное учащение сердечного ритма может быть вызвано как физической нагрузкой, так и сильной усталостью, равно как и повышенной степенью тревожности. Кроме того, учащенный пульс довольно часто сопутствует сильной боли и может свидетельствовать о нарушениях в эндокринной системе.

Тахикардия, уточнил кардиолог, может возникать в случаях хронической анемии, острой потери крови и при обезвоживании, а может также лихорадке, воспалении и гипогликемии. Кроме того, данный симптом может быть связан с ожирением.    


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