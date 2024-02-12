 

Инженер Apple осужден за кражу данных о проекте беспилотников

12.02.2024, 10:40, Разное
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Бывший сотрудник компании Apple Сяолан Чжан признался в совершении кражи коммерческой тайны, связанной с технологией беспилотных автомобилей компании, известной как Project Titan. По информации HypeBeast, он будет отбывать наказание в тюрьме.

Чжан был обвинен ФБР в 2018 году, когда работал над Project Titan. Позже он взял отпуск по уходу за ребенком и после его окончания отказался возвращаться на работу в Apple, предпочтя новую должность в китайском стартапе, занимающемся производством беспилотных автомобилей.

Компания Apple провела расследование ухода Чжана, включая проверку его рабочих устройств, и выяснила, что он украл несколько копий файлов, включая чертежи беспилотного автомобиля, над которыми работал в Apple.

Хотя Чжан изначально отрицал свою вину, но признался в совершении преступления через четыре года после первого обвинения. Судья в Калифорнии приговорил его к 120 дням тюремного заключения и трём годам условного срока, а также к уплате штрафа в размере $146 984 компании Apple.


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