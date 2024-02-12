Мнение: О втором после Путина… У России шанс есть?

Ещё совсем недавно, буквально пару-тройку лет назад, о нём почти все в России не знали практически ничего. Ну, разве что некоторые особо любопытные и амбициозные родители особо талантливых школьников могли краем уха слышать его фамилию. Но могли и забыть. Тем более, что этот сравнительно молодой — в нынешнем году ему стукнет 40, если Бог даст, — человек не особо лез на первый план. Умелый организатор, он довольствовался ролью второго после босса.

А сейчас превратился во «второго после Путина»… по узнаваемости кандидата на президентских выборах. Об этом свидетельствует социология вполне провластного ВЦИОМ, другие центры, не оспаривая второго места, поднимают планку его узнаваемости (в процентах) ещё выше.

Член партии «Новые люди» Владислав Даванков опередил своих соперников от КПРФ и ЛДПР — Николая Харитонова и Леонида Слуцкого — в рейтинге кандидатов в президенты России. О готовности голосовать за него заявили 5% граждан среди опрошенных ВЦИОМ. При этом коммунистический кандидат Николай Харитонов и лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий набрали по 4%.

На первом месте предсказуемо находится действующий президент Владимир #Путин, который баллотируется как самовыдвиженец. Его избрание на пятый срок поддерживают 75% россиян. Примерно столько же поддерживают СВО в большей или меньшей степени. И в общей сложности о готовности принять участие в голосовании, которое пройдет с 15 по 17 марта, заявили 76% граждан.

Этот опрос не учитывает снятие с выборов другого «самовыдвиженца» — Бориса Надеждина. Возможно, его потенциальные избиратели проголосуют за Владислава Даванкова.

В общем-то, результат «выборов» немного предсказуем. Но Владиславу Даванкову всего 39 (пока) и у него ещё 30 лет в запасе. А «второй после Путина» — это ведь совсем неплохой результат для человека не из обрыдлой всем колоды парламентских старцев? И когда настанет череда смены поколений в силу чисто естественных причин, у «второго» появится шанс на первое место. Ну и у России в таком случае тоже свой шанс может появиться.

Или — нет?

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