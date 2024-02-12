Мнение: О предательстве в верхах… И даже он — тоже?

Нет, я всё могу понять. И что «верхушка прогнила». И что «вовремя предать — значит, предвидеть». Но у всего же есть пределы!

Тем более — не продажный политик и не вороватый олигарх, а боевой офицер. Даже генерал…

Он-то как мог пойти на такое?

Читаю — и глазам своим не верю.

«Рекордная в истории страны госпрограмма вооружений, стоившая бюджету 20 триллионов рублей за 10 лет, оказалась бессильна ликвидировать отставание российского оружия от западного. Начавшаяся 24 февраля 2022 года спецоперация выявила проблемы ключевых видов вооружений российской армии — артиллерии, ракетных систем, танков и авиации», — заявил бывший начальник Генштаба РФ Юрий Балуевский.

И дальше — больше.

По словам Юрия Балуевского, «российские артиллерия и ракетные комплексы “значительно” уступают западным, из-за чего в ближайшие годы требуется их “приоритетная и кардинальная модернизация”, притом что артиллерия “возвращена на пьедестал бога войны”». Генерал подчёркивает, что «едва ли не определяющим фактором боя и операции становится количество выпущенных снарядов».

Критикует он и российское использование танков: они оказались «легко обнаруживаемой и легко поражаемой целью». «Кроме того, было фактически обесценено преимущество России в воздухе, поскольку задача подавления ПВО противника “оказалась нерешаемой”», — утверждает Юрий Балуевский.

Что ни слово, то полная противоположность заявлениям Верховного главнокомандующего. И «напёрсток на напёрстке». И — нескрываемое «пораженчество». От всего этого за версту разит изменой и работой на врага.

Но есть одна проблема.

Но мы

Поэтому, доверяй — но проверяй. Особенно, если пишет иноагент «МТ» и подхватывают украинские источники. А все «цитаты» взяты как раз оттуда.

Гуглопоиск по ключевым словам выводит на предисловие Юрия Балуевского к недавно вышедшему сборнику военно-научных статей «Алгоритмы огня и стали». Он выпущен ЦАСТ и содержит анализ не только российской спецоперации, но и военных конфликтов последних лет. И, разумеется, в словах генерала нет ни малейшего акцента на том, что названные им проблемы — чисто российские. Напротив, они универсальны для всех современных армий мира, подчёркивает экс-глава Генштаба. По его словам, «СВО стала беспрецедентной проверкой буквально всех составляющих современного военного дела — от тактики, оперативного искусства и стратегии до испытания боем практически всех нестратегических видов и образцов вооружений и военной техники. И уже сейчас ясно, что СВО показала несостоятельность многих прогнозов развития военного дела и потребовала переоценки роли и места разных видов оружия». При этом генерал особо подчёркивает, что «кризис жанра» оказался всеобъемлющим. По его оценкам, никто в мире не был готов к столь революционным переменам на поле боя. К слову, одним из ключевых слагаемых этой революции он называет российский барражирующий FPV-дрон «Ланцет».

То есть, дело совсем не в том, что российское военное командование что-то «прошляпило». А в том, что вообще ни в одной армии мира, ни в одном генштабе не были готовы к тому, что выявилось за последние два года. И, как бы отвечая на вопрос, можно ли было это предвидеть, он приводит высказывание русского и советского военного теоретика Александра Свечина: «В стратегии пророчество может быть только шарлатанством: ни один гений не в силах предусмотреть, как фактически развернётся война».

Впрочем, не в оправданиях руководства МО РФ суть статьи Юрия Балуевского. А в том, что она выступает прологом к широкой экспертной дискуссии о путях модернизации отечественного ОПК на основе выявленных тенденций в военном деле. Это отчасти объясняет её полемический характер и акцент на проблемных вещах в первую очередь. Но — никакого уныния и тем более ни капли «пораженчества», как это пытались представить оппоненты, надёргав, исказив и тенденциозно подав некоторые высказывания генерала.

Что ж, информационная война — и это совсем не новость — тоже стала неотъемлемой частью военных конфликтов XXI века. Это, с одной стороны, должно бы обязать спикеров более ответственно относиться к своим словам и не забывать, что всё может быть искажено, переврано и поставлено на службу военной пропаганде противника. Под которым сейчас приходится понимать не только и даже не столько Украину. А с другой стороны, и от общества такой тренд требует умения соблюдать информационную гигиену, не верить слепо всему, что «пишут в интернетах», и больше думать своей головой. Ибо настоящее «предательство» начинается там.

Но готово ли современное российское общество к такому вызову?

—