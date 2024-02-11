Мнение: Реакция Запада на дружелюбие Путина, США против российского киберcпорта и пора ли блокировать Ютуб

1. Владимир Путин в своём интервью Такеру Карлсону чётко обозначил стремление России к переговорам, к мирному разрешению конфликта и к спокойному сосуществованию со странами НАТО на одном глобусе. Разбирать интервью Путина всерьёз глобалисты не могут, так как в ходе разбора придётся признать, например, что Борис Джонсон лично торпедировал мирное соглашение полтора года назад. Чтобы не смущать публику, независимые СМИ делают проще: фантазируют напропалую, справедливо рассчитывая, что их аудитория тоже предпочитает неприятные факты не замечать. Вот, например, характерная статья в британском издании Дэйли Экспресс. Заголовок — «Путин хочет устроить резню по всей Европе» (ссылка):



ЭКСКЛЮЗИВНО: Владимир Путин ясно дал понять, что он хочет «устроить бойню» людей по всей Европе, как только он закончит с Украиной, сообщил эксперт изданию Daily Express US.

Владимир Путин хочет «устроить резню» людей по всей Европе, как утверждается, после того как в четверг было опубликовано интервью с ведущим скандального политического ток-шоу Такером Карлсоном.

Бывшая звезда Fox News [Такер Карлсон] вызвал споры своими предыдущими комментариями, которые многие сочли сочувствующими российскому президенту.

Во время двухчасового интервью Путин произнес длинную обличительную речь, в которой рассказал об истории России.

Он также высмеял Карлсона за его желание в прошлом поступить на работу в ЦРУ, предупредил Запад о глобальном конфликте, если американские войска войдут на Украину, и ложно предположил, что Польша каким-то образом виновата во вторжении Германии в страну перед Второй мировой войной.

Путин также заявил, что «самонадеянный» Борис Джонсон является причиной того, что война на Украине все ещё бушует, утверждая, что он саботировал мирное соглашение.

Найл Гардинер, директор Центра свободы Маргарет Тэтчер при Фонде наследия, рассказал Daily Express US, что Путин — «опасный человек», который захочет, чтобы российские войска «устроили резню» людей по всей Европе.

Он сказал: «Путин на самом деле производит впечатление бандита. Путин — просто тиран, диктатор и хулиган. Очевидно, что он живёт в своем собственном бредовом мире».

«Он ненавидимая и ругаемая фигура. В этом интервью он выглядит совершенно невменяемым.

«В то же время он невероятно опасен. Европа должна быть настороже относительно того, что Путин будет делать дальше в Европе.

Мне это напоминает знаменитую сцену из «Джентльменов удачи», там где главный герой говорит «я вас обязательно найду»:

2. Сенатор Ромни тем временем фиксирует пробитие ниже ватерлинии. Цитирую mikus72 (ссылка):

Сенатор Ромни, играющий важную роль в американской спортивной политике, выразил обеспокоенность тем, что Америка отстает в области киберспорта, и потребовал от администрации Байдена принять меры.

В своем письме советнику по национальной безопасности Джейку Салливану Ромни отмечает, что продолжающееся усиление России в киберспорте, особенно в онлайн-​играх, представляют значительную угрозу для Америки.

В двухстраничном письме Ромни также признает, что американская политика, направленная на то, чтобы помешать России и ее спортсменам участвовать в различных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, не дала ожидаемых результатов.

При этом Ромни отмечает, что пока Америка пыталась остановить российских спортсменов, Россия начала усиливать свое присутствие в онлайн-​играх.

Видимо, Митта в “доте” или “танчиках” нахлобучили. Причем, с исключительно русским коварством.

3. Блогер konstantinus-a полагает, что сейчас самое время заблокировать в России Ютуб (ссылка):

Ну вот, Рунет почти завершил свою отвязку от западных структур. Головной офис Яндекса переезжает из Нидерландов в Россию. Вслед за продаже ВКонтакте блогосервиса Дзен и сам Яндекс тоже полностью переезжает в Россию. Нидерландская фирма Yandex N.V., которая являлась головной компанией Яндекса, продала поисковик некоему российскому “консорциуму частных инвесторов”. Теперь “Яндекс” будет иметь головной офис не в Амстердаме, а в Калининграде. Также все сервисы Яндекса с российской пропиской переходят к новообразованной теперь чисто российской компании “Яндекс”, а “Yandex N.V.” остаются зарубежные стартапы, и сама нидерландская фирма полностью отказывается от использования названия и бренда “Яндекс”.

Теперь осталось только две вещи сделать – заблокировать в России Ютуб и Википедию… <…> Правда, По поводу идеи блокировать в России Ютуб есть небезосновательное возражение, что это будет выстрелом себе в ногу, т.к. “Ютуб – кладезь полезного бесплатного контента”.

Однако Ютуб так же и кладезь вредного антироссийского, русофобского и подрывного, особенно опасного в условиях войны с внешним врагом, контента; а так же важнейшая пропагандистско-организационная площадка для раскачки в России самых разных деструктивных политико-идеологических явлений и течений. Уж лучше на время (о “вечной” блокировке никто и не говорит, только до завершения острой фазы противостояния с Западом, полагаю это займёт ещё 3-5 лет, в худшем случае 7-8) затруднить (всё равно кому очень надо будут туда ходить через ВПН) доступ к в том числе и полезной информации, чем продолжать сохранять свободный доступ к пета- и эксабайтам деструктивного, разлагающего российское общество контента, и к эффективной технической базе по раскачке внутрироссийской смуты.

Кроме того, это временное затруднение доступа к полезной информации не будет критично. Во-первых, существенная часть данного контента уже дублирована на российских видеохостингах (не Рутубом единым, есть ещё ВК-, ОК-, Майл- и Дзен- Видео, не считая мелких площадок, вроде Сибнет-Видео и т.п.) и прочих сайтах; все минимально серьёзные, ориентированные на рунет каналы и компании уже давно озаботились дублированием контента на российских площадках. Во-вторых, после блокировки дублирование информации с Ютуба, как и размещение нового контента на российских площадках, интенсифицируется в разы и на порядки. Собственно процесс бешенными темпами давно идёт, например, один только Рутуб за последние 3 года увеличил свою аудиторию примерно в 20 раз, объёмы контента где-то на порядок и количество зарегистрированных пользователей в 2-3 раза, похожая динамика и на других площадках. И это я ещё не говорю о чисто экономико-техническом интересе России, который состоит в том, чтобы обеспечить российским сервисам льготный период развития, чтобы окончательно стать в области интернет-сервисов автономными от западного доминирования в этой сфере, а так же создать задел и к мировой экспансии наших сервисов, что без временного ограничения российского рынка для конкуренции со стороны западных компаний почти невозможно.

Так что игра стоит свеч. А издержки везде есть, просто издержки от блокировки Ютуба гораздо меньше, а выигрыш гораздо больше, чем издержки и выигрыш от её отсутствия.

Лично я полагаю, что в блокировке Ютуба есть плюсы и минусы, и что российские аналоги Ютуба имеют ещё ряд технических несовершенств. Вот кого точно пора заблокировать, так это русскоязычную Википедию. Сейчас статьи по политике, истории и так далее в Википедии выглядят так, будто администраторы ресурсы сидят то ли в Риге, то ли в Днепропетровске.