 

Онколог Магомедова: недостаточная нутритивная плотность пищи может быть фактором рака

11.02.2024, 21:15, Разное
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Онколог Хамис Магомедова поделилась в интервью факторами, которые могут повысить риск развития рака. По мнению специалиста, некоторые привычки и условия повседневной жизни могут спровоцировать неблагоприятные процессы в организме.

Магомедова отметила, что роль канцерогенных факторов могут играть привычки, которые часто принимаются насущными и не рассматриваются как опасные для здоровья. Она упомянула различные аспекты, такие как вредные привычки, условия проживания, а также бытовая химия, которые могут способствовать развитию рака.

Специалист подчеркнула, что отдых и сон также оказывают значительное влияние на риск возникновения рака. Гормон сна мелатонин, считается натуральным онкопротектором, и его продукция в организме происходит в определенные часы вечера. Поздний сон, согласно Магомедовой, может увеличить вероятность развития онкологических заболеваний.

Помимо этого, врач рекомендует следить за качеством питания. Она отметила, что качественное и разнообразное питание, богатое макроэлементами, может помочь снизить риск рака. Недостаточная нутритивная плотность пищи, по словам Магомедовой, также может способствовать развитию онкологических заболеваний.

Таким образом, рекомендации онколога направлены на осознание важности здорового образа жизни и бережное отношение к собственному организму, что может помочь в профилактике рака.


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