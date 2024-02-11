 

Врач Александр Мясников предупреждает: пневмококковая инфекция может привести к пневмонии, менингиту и серьезным осложнениям

11.02.2024, 21:15, Разное
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Пневмококк, как отмечает доктор Мясников, может передаваться от больного человека или носителя через кашель или чихание. Однако для развития инфекции необходимо, чтобы мукозальный иммунитет организма был ослаблен.

Опасностью заражения пневмококком являются пневмония и менингит. Даже несмотря на то, что многие ассоциируют менингит с менингококками, пневмококк стоит на первом месте среди возбудителей этого заболевания. Другие возможные осложнения от пневмококковой инфекции включают бактериальный артрит, приводящий к воспалению суставов, часто коленного. Кроме того, заражение пневмококком может способствовать развитию сердечных патологий, таких как эндокардит или перикардит.

Мясников подчеркивает, что пневмококк имеет репутацию убийцы, особенно опасен для пожилых людей и тех, кто имеет ослабленный иммунитет, например, в результате удаления селезенки.

Чтобы предотвратить заражение, врач советует делать соответствующие прививки, в первую очередь детям и людям старше 65 лет. Также необходимо прививаться людям от 19 до 64 лет с хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечные заболевания, проблемы с легкими или гепатит.


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