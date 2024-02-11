 

Банк России планирует снизить ключевую ставку в 2024 году

11.02.2024, 20:07, Разное
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Заместитель председателя Банка России, Алексей Заботкин, сообщил, что обновленный прогноз регулятора предполагает начало снижения ключевой ставки в 2024 году. По его словам, точные сроки будут зависеть от уровня инфляции.

С 15 декабря 2023 года Банк РФ пятый раз подряд повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых. Согласно последнему обновлению прогноза на октябрьском заседании, ожидается, что средняя ключевая ставка в течение 2024 года будет колебаться в диапазоне от 12,5% до 14,5%. Планируется снижение ставки с её текущего уровня 16%, который был установлен в декабре. Однако конкретное снижение будет зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий, роста кредита, денежной массы и совокупного спроса, пояснил господин Заботкин в эфире проекта “Тинькофф инвестиций” на YouTube.

Алексей Заботкин также подчеркнул, что основным фактором при принятии решения о снижении ключевой ставки станут сроки и устойчивость замедления инфляции, которая наблюдалась во втором полугодии 2023 года. Несмотря на небольшое снижение темпов роста цен за декабрь и январь по сравнению с предыдущими месяцами, инфляционные ожидания остаются высокими, а некоторые показатели даже возросли к концу прошлого года.

В ноябре 2023 года председатель Банка России, Эльвира Набиуллина, объявила о намерении регулятора снизить ключевую ставку в 2024 году по мере приближения уровня инфляции к 4%. По прогнозам Минфина России, инфляция в 2024 году ожидается на уровне 4,5%. В конце 2023 года инфляция составила 7,59%.


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