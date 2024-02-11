Религиозные общины в штате Юта добились запрета на преподавание в школах критического мышления

В американском штате Юта религиозные объединения, представляющие сразу три конфессии, через суд добились исключения из программы государственных школ предмета «Критическое мышление и основы логики».

Авторы иска утверждали, что из-за введения этого предмета в 2016 году число новых прихожан стало ощутимо падать. По словам священника Мэтью Лири, теперь, когда дети изучают Библию и находят в ней какие-нибудь неточности или несовпадения, уже недостаточно прочитать лекцию о том, что «не нужно воспринимать всё буквально».

– Мне приходится вести с 14-летними подростками дискуссии, которые не всякий опытный богослов потянет, – жалуется он. – Те же претензии у наших коллег из других конфессий – они хоть и будут гореть в аду, потому что их религии неправильные, но всё-таки ради такого дела я готов объединять усилия и с ними.

Иск был удовлетворён на первом же заседании, однако местный департамент образования намерен подавать апелляцию. Там жалуются на то, что все судьи в штате – прихожане тех или иных церквей, и на недавних проповедях их прямо предупредили о незавидной участи после смерти в случае отклонения иска.

—