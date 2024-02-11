 

Врач-гериатр Андрей Изюмов обсудил, как старение влияет на чувствительность к холоду

11.02.2024, 19:03, Разное
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Врач-гериатр Андрей Изюмов обсудил, как старение может усилить чувствительность человеческого организма к холоду. Он отметил, что с возрастом многие люди начинают хуже переносить низкие температуры, а для пожилых людей они могут стать настоящим испытанием из-за ухудшения терморегуляции.

Изюмов объяснил, что возрастные изменения в терморегуляции и снижение чувствительности некоторых частей тела могут усилить реакцию на холод. Он подчеркнул, что повышенная чувствительность к низким температурам может быть также связана с хроническими заболеваниями, такими как диабет, атеросклероз и дисфункция щитовидной железы.

Эксперт настоятельно рекомендует обращаться к врачу, если пожилой человек часто жалуется на холод. Однако он подчеркнул важность прогулок на свежем воздухе при условии правильной подготовки.

Изюмов советует избегать гуляний на голодный желудок и следить за достаточным потреблением белка и сложных углеводов. Он рекомендует взять с собой на прогулку теплый чай или воду в термосе.

Эксперты также отмечают важность употребления кефира для людей старше 50 лет, поскольку это может быть полезным для здоровья в пожилом возрасте.


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