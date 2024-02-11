Новый подход к созданию гладких кардиоимплантов

Биофизики из Университета Карнеги-Мелон в Питтсбурге разработали инновационную технологию, использующую лед из тяжелой воды для печати сложных и точных кровеносных сосудов. Исследование, опубликованное в журнале Biophysical Society, представляет перспективный метод в тканевой инженерии.

Современная технология часто неспособна создавать артерии и капилляры с естественной структурой, необходимой для правильной работы имплантатов. Для решения этой проблемы исследователи разработали метод, основанный на использовании льда из тяжелой воды, характеризующегося гладкой структурой в твердом состоянии благодаря своим свойствам.

Процесс включает печать 3D-шаблонов, которые затем внедряются в желатиновый материал GelMA. Под воздействием ультрафиолета желатин твердеет, а лед растапливается, оставляя в материале сеть кровеносных каналов. Этот метод позволяет выращивать кровеносную сеть из эндотелиальных клеток, имитирующих ткани сосудов. Ранее исследователи успешно применили 3D-печать для создания съедобных продуктов, таких как чизкейк.

Эти результаты открывают новые горизонты в области тканевой инженерии и могут привести к разработке более эффективных кардиоимплантов в будущем.