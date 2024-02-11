 

Новый подход к созданию гладких кардиоимплантов

11.02.2024, 19:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Биофизики из Университета Карнеги-Мелон в Питтсбурге разработали инновационную технологию, использующую лед из тяжелой воды для печати сложных и точных кровеносных сосудов. Исследование, опубликованное в журнале Biophysical Society, представляет перспективный метод в тканевой инженерии.

Современная технология часто неспособна создавать артерии и капилляры с естественной структурой, необходимой для правильной работы имплантатов. Для решения этой проблемы исследователи разработали метод, основанный на использовании льда из тяжелой воды, характеризующегося гладкой структурой в твердом состоянии благодаря своим свойствам.

Процесс включает печать 3D-шаблонов, которые затем внедряются в желатиновый материал GelMA. Под воздействием ультрафиолета желатин твердеет, а лед растапливается, оставляя в материале сеть кровеносных каналов. Этот метод позволяет выращивать кровеносную сеть из эндотелиальных клеток, имитирующих ткани сосудов. Ранее исследователи успешно применили 3D-печать для создания съедобных продуктов, таких как чизкейк.

Эти результаты открывают новые горизонты в области тканевой инженерии и могут привести к разработке более эффективных кардиоимплантов в будущем.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Мнение: Реакция Запада на дружелюбие Путина, США против российского киберcпорта и пора ли блокировать Ютуб

11.02 / Мнение: О беде России… Внуки нацистов мстят внукам победителей?

11.02 / Стоматолог Раевская: зубную пасту с триклозаном лучше не покупать

11.02 / Онколог Магомедова: недостаточная нутритивная плотность пищи может быть фактором рака

11.02 / Врач Александр Мясников предупреждает: пневмококковая инфекция может привести к пневмонии, менингиту и серьезным осложнениям

11.02 / Мнение: Страж-птица

11.02 / Незамеченный инсульт человек может перенести на ногах

11.02 / Банк России планирует снизить ключевую ставку в 2024 году

11.02 / Мнение: Взрыв в Элисте

11.02 / Религиозные общины в штате Юта добились запрета на преподавание в школах критического мышления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика