 

**Оптимизация и унификация механизмов национального режима: вызовы и перспективы**

11.02.2024, 17:55, Разное
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Эксперт Института по ресурсному обеспечению управления закупками и продажами для государственных и муниципальных нужд им. А. Б. Соловьева НИУ ВШЭ Александр Бурков подчеркивает сложность действующей системы реализации мер национального режима, на которую указывает правительство, призывая к ее оптимизации и унификации.

Существующие механизмы национального режима в разных сферах, таких как закупки для государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ) и закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ), регулируются по-разному. В первом случае законодательство о контрактной системе учитывает международные договоры РФ, в то время как во втором – регулирование осуществляется с учетом 164-ФЗ и международных договоров, включая ВТО и СНГ.

Согласно 223-ФЗ, правительство имеет право установить приоритет и минимальную долю закупок отечественных товаров, работ и услуг. Однако механизм “импортозамещения в 223-ФЗ” в настоящее время затруднен из-за сложностей в нормативной базе.

Александр Бурков объясняет, что установление приоритета должно учитывать международные соглашения, такие как ГАТТ 1994 года и Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Однако данные соглашения не применимы к закупкам для государственных и муниципальных нужд.

Предложенный законопроект, одобренный для внесения в Госдуму, предусматривает новую конструкцию, исключая прямую ссылку на ГАТТ. Вместо этого он определяет запреты, ограничения и условия допуска продукции иностранного происхождения в соответствии с международными договорами.

Согласно мнению Александра Буркова, предложенные изменения могут улучшить механизм национального режима в контексте современных вызовов.


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