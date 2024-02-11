 

Росгвардейцы спасли от самосуда сотрудника ГИБДД, которого ветром унесло в море

11.02.2024, 17:33, Разное
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Во время урагана в Сочи сотрудника ГИБДД сдуло сильным ветром в Чёрное море – пролетев около 300 метров, мужчина очутился в воде, а вот его фуражка и жезл для остановки транспортных средств остались на тротуаре.

Наблюдавшие за этим автолюбители и простые прохожие тотчас же бросились в море, но вопреки ожиданиям попавшего в беду инспектора, решили помочь ему быстрее утонуть. Часть сочинцев вооружилась битами и угрожала применением физической силы спасателям, часть попыталась доплыть до потенциальной жертвы.

На место инцидента оперативно прибыли силовики. Спасти коллегу из другого ведомства вызвались росгвардейцы – отряд из нескольких десятков человек чётко распределил обязанности – часть сотрудников отправились на моторной лодке непосредственно к утопавшему, а большинство было задействовано в нейтрализации людей с битами в воде и на берегу.

В ходе рейда задержаны 25 человек. На допросе они признались, что испытывают личную неприязнь к сотруднику ГИБДД, который, по их словам, пытался вменить им управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, но за 10 тысяч рублей готов был закрыть глаза на нарушение.

В ходе следственного эксперимента выяснилось, что все автолюбители пересказали известную байку с чужих слов, а инспектор имеет кристально чистую репутацию, множество грамот от начальства и автопарк из ретро-автомобилей, подаренных благодарными водителями. Все пытавшиеся устроить самосуд будут привлечены к общественным работам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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