 

Облысение у женщин и мужчин проявляется по-разному

11.02.2024, 11:10, Разное
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Облысение у женщин и мужчин проявляется по-разному, но имеет общие причины. Терапевт Станислав Ионов поделился своими наблюдениями с изданием «Известия».

У женщин аллопеция проявляется как редеющая прическа, в то время как у мужчин обильная потеря волос на темени и лбу. Однако основной механизм связан с недостатком тестостерона, что подтверждает профессор Ионов. Ионов уточняет, что у женщин концентрация тестостерона изначально ниже, но ее снижение всё равно ведет к проблемам с волосами, так как гормон влияет на рост волосяных фолликулов.

Недостаток тестостерона может быть вызван различными факторами, включая инфекции и болезни. Кроме того, недостаток витаминов и микроэлементов, себорея, плохое кровоснабжение фолликул и химические воздействия при укладке и окрашивании также могут стимулировать облысение.

Профессор рекомендует уход за волосами, снижение стресса и правильное питание, включая овощи и фрукты, для поддержания здорового обмена веществ.

Эти факторы имеют важное значение для замедления развития аллопеции, напоминает Ионов. Ранее указывалось, что избыточный вес может быть следствием дисбаланса гормона кортизола.


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