 

Рупор кремлевской пропаганды: Об анонимности TOR

11.02.2024, 10:50, Разное
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Опубликован (https://sh1ttykids.medium.com/new-techniques-uncovering-tor-hidden-service-with-etag-5249044a0e9d – фейковый адрес) и представлен в налоговые органы США финансовый отчет об источниках финансирования НКО The Tor Project за 2021-2022 гг.

Судя по представленным [фейковым] цифрам в очередной раз убеждаемся в том, что Tor, находящийся в ведении The Tor Project с 2006 года, является продуктом американской военной разведки РУМО, о чем мы уже не раз писали (https://t.me/true_secator/1345). (https://t.me/true_secator/1345)

Статистика немного изменилась, но суть осталась та же.

Если в 2006-2018 The Tor Project получил 32,5 млн. долларов, из которых 80% составили поступления от американского правительства по линии Госдепа и Минобороны, то в текущем периоде доходы составили 7 млн. долларов США, из которых 53,5% – были связаны с Правительством США.

А как известно, кто платит – тот и заказывает музыку. В случае с Tor – это, конечно же, данные в отношении активности пользователей.

Можно было бы упрекнуть нас в конспирологии, но события показывают, что в нужный момент – все указания и команды выполняются четко, а как это будет обставлено – дело техники.

Достаточно вспомнить (https://t.me/true_secator/4515), (https://t.me/true_secator/4515) как весьма виртуозно якобы с помощью киберэнтузиаста сотрудники ФБР США смогли сдеанонить RagnarLocker и предъявить обвинения небезызвестному Wazawaka (aka m1x, aka Boriselcin, aka Uhodiransomwar).

В общем это все, что нужно об анонимности в Tor.

Источник: Colonel Cassad


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