 

Опасности тромбоза во время долгих авиаперелетов

11.02.2024, 10:00, Разное
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Тромбоз, характеризующийся сгущением крови и образованием тромбов, представляет серьезную угрозу, особенно в контексте длительных авиаперелетов. Согласно врачу-терапевту Ирине Терентьевой, такие поездки могут быть особенно рискованными для людей с проблемами густой крови и склонностью к тромбозу.

Тромбы могут образовываться в различных сосудах, но наиболее часто они возникают в венах ног. В случае отрыва тромба и его перемещения по кровотоку, сердце, мозг и легкие могут быть подвергнуты закупорке артерий, что чревато серьезными осложнениями, вплоть до смертельного исхода.

Доктор Терентьева подчеркивает, что статическое сидячее положение в течение продолжительного времени, характерное для авиаперелетов, может способствовать образованию тромбов в глубоких венах нижних конечностей, особенно при длительных перелетах продолжительностью более трех часов. Это представляет особую опасность для тех, кто уже имеет предрасположенность к тромбозу.

Кроме того, сидячая работа также увеличивает риск тромбоза и его опасных последствий. Врач рекомендует быть внимательными к симптомам тромбоза:

– Односторонний отек конечности;
– Острая, распирающая, пульсирующая боль;
– Изменения в цвете кожи (краснота или бледность);
– Изменения в температуре конечности (повышение или понижение).

При появлении подобных симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Для снижения риска тромбоза во время авиаперелетов, рекомендуется не задерживаться в статической позе: каждый час следует вставать, разминаясь, проходить по коридору или делать простые упражнения для ступней, оставаясь в кресле. Также важно употреблять достаточное количество воды во время полета.

С учетом вышеизложенного, важно принимать меры предосторожности и бережно относиться к своему здоровью, особенно во время длительных авиаперелетов.


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