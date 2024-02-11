 

Канада запрещает гаджет Flipper Zero из-за риска для безопасности

11.02.2024, 10:00, Разное
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Канадские власти приняли законодательный запрет на сетевой гаджет Flipper Zero, разработанный Павлом Жовнером из России. Причиной этого решения послужил рост случаев автоугонов через беспроводное взлом сигнализации. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Канады.

Flipper Zero – это небольшое карманное устройство с монохромным дисплеем, предназначенное для сканирования и взаимодействия с различными протоколами беспроводной связи, включая Bluetooth, Wi-Fi, NFC, инфракрасный сигнал и обычное радио. Гаджет позволяет переключать каналы телевизора, копировать магнитные ключи домофонов и отелей, считывать RFID-чипы домашних питомцев и управлять некоторыми шлагбаумами. Его часто называют “хакерским тамагочи” из-за внешнего сходства с японской электронной игрушкой в виде дельфина.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что новый запрет затронет любые инструменты, способные обойти противоугонные системы автомобилей. Он подчеркнул, что недопустимо продавать такие инструменты на крупных интернет-платформах.

Однако мнение обозревателя портала о технологиях, Дэна Гудина, заключается в том, что борьба властей Канады с Flipper Zero не обеспечит полной безопасности автолюбителям. Устройство, по его мнению, ориентировано на безобидных энтузиастов, а не на профессиональных преступников, и не обладает продвинутыми возможностями для взлома современных систем защиты.

Сегодняшние угонщики используют специализированное оборудование для перехвата радиосигналов, позволяющих разблокировать и запустить автомобиль без ключа зажигания. Иногда для этого требуется несколько устройств.


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