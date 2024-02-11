Диетологи рассказали о способе похудения при помощи кофе

Как сообщает издание BMJ Medicine, результаты медицинских исследований, в которых было задействовано десять тысяч человек, показали, что способствовать похудению можно при помощи низкокалорийной диеты, отличающейся повышенной степенью содержания кофеина.

Было установлено, что кофеин не только может оказать помощь в снижении массы тела, но и минимизировать риск развития диабета второго типа, причем сколь-либо существенная связь между употреблением кофе и сердечно-сосудистыми заболеваниями в ходе исследования выявлена не была.

Исследователи предупреждают, что злоупотребление кофеином в течение длительного времени может оказать крайне негативное воздействие на здоровье, подчеркнув, что последствия от кофе в долгосрочной перспективе еще не подвергались детальному изучению. Таким образом, кофейную диету не следует рассматривать в качестве единственного варианта снижения веса.