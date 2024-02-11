 

Вован и Лексус позвонили Залужному от имени польского фермера и пригласили «поработать во время посевной»

11.02.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший командующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный стал жертвой российских пранкеров.

Война в УкраинеB ночь на 9 января ему позвонили Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), которые представились польскими фермерами. В начале разговора пранкеры поблагодарили украинского генерала «за верную службу Европе» и пригласили Залужного поработать в Польшу батраком во время грядущей посевной.

– Пока мы его хвалили, Залужный нас внимательно слушал и благодарил. Но как только он получил предложение поработать руками в поле — начал кричать, материться и даже швырнул телефон об стену, – рассказали пранкеры российским журналистам.

Сразу же после разговора экс-командующий ВСУ опубликовал на своих страницах Facebook и X(бывший Twitter) 8 сообщений с угрозами в адрес польских фермеров

– Только что мне звонили какие-то наглые пшеки и предложили «вспомнить свои украинские корни и поработать руками на благо Великой Польши». Это откровенное хамство и оскорбление, обещаю, что лично разберусь с зазнавшимся панством, – пишет Залужный.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Мнение: Реакция Запада на дружелюбие Путина, США против российского киберcпорта и пора ли блокировать Ютуб

11.02 / Мнение: О беде России… Внуки нацистов мстят внукам победителей?

11.02 / Стоматолог Раевская: зубную пасту с триклозаном лучше не покупать

11.02 / Онколог Магомедова: недостаточная нутритивная плотность пищи может быть фактором рака

11.02 / Врач Александр Мясников предупреждает: пневмококковая инфекция может привести к пневмонии, менингиту и серьезным осложнениям

11.02 / Мнение: Страж-птица

11.02 / Незамеченный инсульт человек может перенести на ногах

11.02 / Банк России планирует снизить ключевую ставку в 2024 году

11.02 / Мнение: Взрыв в Элисте

11.02 / Религиозные общины в штате Юта добились запрета на преподавание в школах критического мышления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика