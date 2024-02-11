Вован и Лексус позвонили Залужному от имени польского фермера и пригласили «поработать во время посевной»

Бывший командующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный стал жертвой российских пранкеров.

B ночь на 9 января ему позвонили Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), которые представились польскими фермерами. В начале разговора пранкеры поблагодарили украинского генерала «за верную службу Европе» и пригласили Залужного поработать в Польшу батраком во время грядущей посевной.

– Пока мы его хвалили, Залужный нас внимательно слушал и благодарил. Но как только он получил предложение поработать руками в поле — начал кричать, материться и даже швырнул телефон об стену, – рассказали пранкеры российским журналистам.

Сразу же после разговора экс-командующий ВСУ опубликовал на своих страницах Facebook и X(бывший Twitter) 8 сообщений с угрозами в адрес польских фермеров

– Только что мне звонили какие-то наглые пшеки и предложили «вспомнить свои украинские корни и поработать руками на благо Великой Польши». Это откровенное хамство и оскорбление, обещаю, что лично разберусь с зазнавшимся панством, – пишет Залужный.

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