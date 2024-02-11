Путин и 12 процентов

ВЦИОМ опубликовал данные опроса общественного мнения, посвященного предстоящим президентским выборам (они пройдут 15–17 марта 2024 года), и рейтинг кандидатов.

75% опрошенных сообщили, что проголосовали бы за Владимира Путина, 5% — за Владислава Даванкова («Новые люди»). Кандидаты от КПРФ (Николай Харитонов) и ЛДПР (Леонид Слуцкий) могли бы рассчитывать на поддержку 4% респондентов каждый, если бы выборы прошли в предстоящее воскресенье, 11 февраля.

Бориса Надеждина, тогда еще кандидата в кандидаты от партии «Гражданская инициатива», и единственного, кто выступал против «специальной военной операции» в Украине и против Путина, в опрос не включили. Тем не менее, 12% из опрошенных не смогли выбрать ни одного из утвержденных кандидатов.

Напомним, 8 февраля 2024 года ЦИК отказала в регистрации кандидатуры Бориса Надеждина на пост Президента РФ. Согласно данным Центризбиркома более 5% предоставленных подписей за кандидата были недействительными. Борис Надеждин предоставил 105 тысяч подписей, 9147 из которых были признаны недействительными. Политик заявил, что будет обжаловать решение ЦИК в Верховном суде.

Из данных опроса следует, что 85% респондентов знают о предстоящих выборах главы государства; 76% заявили, что примут или скорее примут участие в голосовании.

Вариант «Приду и испорчу бюллетень» выбрали 2% опрошенных, затруднились с выбором 8% респондентов. ВЦИОМ отмечает, что 76% «декларированной явки» складываются из 62% респондентов, точно готовых голосовать, и 14% тех, кто скорее примет участие в голосовании. Точно не намерены голосовать 7% опрошенных, скорее не примут участия в голосовании еще 4%, затруднились с ответом 1%.

Отметим, 71-летний Владимир Путин руководит РФ с 1999 года и займет пост президента уже в 5 раз, в том числе в 3 раз подряд.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» и вводе российских войск на территорию Украины, ссылаясь на 51 статью Устава ООН, санкцию Совета Федерации и договоры с ДНР и ЛНР, вступившие в силу лишь 25 февраля. В качестве причин своего решения Путин назвал необходимость предотвращения размещения на территории Украины вооружённых сил США и НАТО, обеспечение безопасности ДНР и ЛНР. Целью вторжения были названы «демилитаризация и денацификация Украины». Путин утверждает, что «неонацисты захватили власть на Украине». Тогда еже он также заявил, что оккупации Украины не планируется, но позднее заявил, что «завоеванные» РФ территории не отдаст.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 8 февраля, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, уточняется на сайте ВЦИОМа.