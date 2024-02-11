Мнение: О большой проблеме… Сколько ещё осталось у Путина?

Обратный отсчёт запущен, и часики ти́кают. Быть может, всё случится гораздо раньше, чем мы все предполагаем. И разговоры о «2036» годе утратят всю актуальность задолго до.

Это не какой-нибудь «профессор Соловей» напел. Тут один очень крутой чел с реальными, а не мифическими связями в нынешней российской элите, кремлёвской верхушке и западных кругах поставил немалые #деньги. Ну и свою нажитую годами репутацию. К тому же он из этих…

«Моше Израилевич какой-то» ©

Приснопамятный Анатолий Чубайс создаёт в Израиле центр российских исследований.

Как пишет СМИ «Агентство» (признано в РФ иноагентом), в рамках этого проекта бывший глава «Роснано» в последние месяцы контактировал со многими, кто занимается исследованиями по России. Для этого он побывал в Риге, где, в частности, встречался с историком Юрием Слёзкиным. Последний это подтвердил.

«Шёл разговор об изучении России. О том, кто ее изучает, как ее изучают, какие существуют институты по изучению России», — рассказал Юрий Слёзкин. На уточняющий вопрос о том, хотел ли Анатолий Чубайс создать чисто «образовательную инициативу», учёный ответил, что «он что-то думает вот про такие вещи и ему было интересно послушать, как устроены институты по изучению России в Америке и вообще на Западе».

По данным иноагента ВЧК-ОГПУ, в июле прошлого года состоялся закрытый семинар с участием Анатолия Чубайса и его близких соратников. На нём, по данным канала, обсуждалась подготовка труда о «постперсоналистском периоде России 2025–2040 гг.». Канал также публиковал расшифровку выступлений на этом семинаре. Согласно расшифровке, Анатолий Чубайс говорил о создании Центра российских исследований (C.R.S). Он не уточнил, где и когда будет создан такой институт. Но заявил, что организация на междисциплинарной основе должна создать «перечень возможных сценариев для России на постперсоналистский период». Который, по версии АБЧ, начнётся уже в следующем году.

Чисто для понимания контекста. «Персоналистским» умеренные российские либералы называют нынешний Режим™, чья базовая идея «Есть #Путин — есть #Россия, не станет Путина — не будет и России». То бишь, «постперсоналистский» — это по-любому период «после Путина». И здесь я в третий раз обращу внимание на предполагаемую Анатолием Чубайсом дату его начала: 2025 год.

Как минимум, она коррелирует с текущей стратегией Запада в «украинском кризисе». Помочь Украине продержаться в 2024 году, чтобы в 2025-м она решительным ударом обнулила все планы Москвы и заставила бы будущего российского президента Владимира Путина — кто-то сомневается, что его переизберут в марте? — сесть за стол переговоров на условиях коллективного Запада. Что означало бы де-факто капитуляцию России. А уже она запустила бы внутренние процессы, которые поменяли бы Режим™ на менее «персоналистский».

И тут важно понимать, что какой-то внятной стратегии у Запада на этот период нет. Хотя события там обещают быть настолько бурными, что «Перестройка» 1980-х покажется играми в детской песочнице. Так что Анатолий #Чубайс торопится занять нишу. Надо сказать, что прежде «чуйка» его не подводила, даром, что Моше.

А почему он так уверен, что стратегия Запада на 2024-2025 гг сработает и окажется успешной?

Что такого он знает актуального про Владимира Путина и его окружение?

—