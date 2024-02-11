Установлена связь между приемом Виагры и снижением риска болезни Альцгеймера

Как сообщает издание Daily Mail, употребление Виагры может способствовать снижению степени риска развития болезни Альцгеймера, облегчить протекание легочной гипертензии и уменьшить негативное воздействие на организм от смены часовых поясов.

В ходе исследования, проведенного американскими и британскими учеными, представляющими Вашингтонский университет и университетский колледж Лондона, было установлено, что у мужчин, которые не принимают Виагру, либо аналогичные препараты, предназначенные для лечения эректильной дисфункции, болезнь Альцгеймера развивается чаще, в то время как подобные препараты снижают риск развития старческого слабоумия на 18%. Ученые уточнили, что Виагра оказывает влияние на особый клеточный сигнализатор в мозге, имеющий отношение к памяти, а также способствует расслаблению кровеносных сосудов, в связи с чем иногда назначается при легочной гипертензии.

Кроме того, результаты исследования, проведенного аргентинскими учеными в 2007 году, показали, что Виагра улучшает регуляцию циркадных ритмов, что позволяет максимально оперативно адаптироваться после смены часовых поясов.