Ученые рассказали, почему простуда негативно влияет на ментальное здоровье

Как сообщает издание ScienceDirect, апатия и повышенная степень утомляемости, испытываемые многими при простуде, связаны с тем, что подобным образом организм повышает степень защиты от вирусов, что показали результаты исследований, проведенных шведскими и немецкими учеными.

Суть заключается в том, что в момент попадания патогена в организм происходит активация иммунных клеток, выделяющих особые белки, сигнализирующие мозгу о необходимости усиления работы важнейших систем и снижении работоспособности органов и систем, относящихся, на тот момент, к категории маловажных.

Таким образом, чувство подавленности помогает организму сохранить энергию, которая крайне необходима для борьбы с вирусами.