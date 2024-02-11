 

Ученые рассказали, почему простуда негативно влияет на ментальное здоровье

11.02.2024, 6:10, Разное
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Как сообщает издание ScienceDirect, апатия и повышенная степень утомляемости, испытываемые многими при простуде, связаны с тем, что подобным образом организм повышает степень защиты от вирусов, что показали результаты исследований, проведенных шведскими и немецкими учеными.

Суть заключается в том, что в момент попадания патогена в организм происходит активация иммунных клеток, выделяющих особые белки, сигнализирующие мозгу о необходимости усиления работы важнейших систем и снижении работоспособности органов и систем, относящихся, на тот момент, к категории маловажных.

Таким образом, чувство подавленности помогает организму сохранить энергию, которая крайне необходима для борьбы с вирусами.    


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