Рупор кремлевской пропаганды: США рассматривают сценарий по выводу войск из Ирака и Сирии в течении 90 дней
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США рассматривают сценарий по выводу войск из Ирака и Сирии в течении 90 дней
Американские СМИ сообщают, что по словам нескольких высокопоставленных представителей Министерства обороны США, в настоящее время ведется подготовка к полному или частичному выводу войск США и коалиции из Сирии и Ирака
Официальные лица объяснили, что решение было принято после множества факторов, включая растущее давление и эскалацию нападений поддерживаемых Ираном ополченцев в регионе.
Вывод войск может занять до 90 дней, в зависимости от его размера, масштабов и срочности.
Официально о подготовке к выводу войск не объявлялось, но уже завтра должна пройти встреча руководства министерства обороны Ирака с представителями Пентагона, где должны будут обсуждать параметры вывода войск. При выводе войск из Ирака, поддерживать присутствие в Северной Сирии для США станет затруднительно. Один из вариантов – срочно накачать ресурсами и оружиями местных курдов, чтобы сохранить возможность дальнейшего использования курдского фактора. Без США курдская автономия в Северной Сирии быстро схлопнется.
Реализация этого решения будет означать крупнейшую стратегическую победу Ирана за последние годы, за которую он легко заплатит материальными и человеческими издержками.
Так как в Вашингтоне (и тем более в Тель-Авиве) это понимают, США наверняка будут затягивать процесс вывода, плюс не исключено внутреннее противодействие решению о выводе войск, если оно будет принято.
PS. Обстрелы американских баз в Сирии и Ираке продолжаются. Удары по кораблям в Красном море продолжаются. Санкции и удары не решили ни одной из стратегических проблем США в регионе.
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Источник: Colonel Cassad
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