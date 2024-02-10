Мнение: Кризис западного сельского хозяйства и успехи российского

1. Россия отбирает у Запада его долю на мировом рынке еды. Западные фермеры столкнулись сейчас с целым ворохом проблем: дефицит плодородной земли, дороговизна топлива и удобрений, вредительство зелёных, которые душат аграриев всевозможными ограничениями. А вместо того, чтобы навести у себя самих порядок, западные страны тщетно пытаются навредить конкуренту, то есть нам, вводя очередные санкции против наших фермеров. Кирилл Стрельников пишет (ссылка):



На стратегической сессии по подведению предварительных итогов реализации национальных проектов премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в 2023 году РФ экспортировала сельхозпродукции почти на 3,9 триллиона рублей, что является для отрасли историческим рекордом. По данным Минсельхоза, в 2023 году экспорт продукции АПК составил более 45 миллиардов долларов по сравнению с 41,6 миллиарда в 2022-м.

Экспорт одной пшеницы за прошлый год вырос почти на четыре процента и побил исторический рекорд, зафиксированный тремя годами ранее. В этом году с учетом новых территорий, по словам президента РФ Владимира Путина, урожай российской пшеницы ожидается на уровне 147 миллионов тонн. <…>

Россия прочно удерживает первое место в мире по производству и экспорту пшеницы, занимая долю порядка 25% — и эта доля, скорее всего, вырастет еще больше. <…>

В мире существует острая нехватка плодородных сельхозугодий, из-за чего уже британские ученые на полном серьезе уговаривают перейти со стейков на червей и личинок. <…>

В придачу хуситы заблокировали Красное море и снизили мировой поток грузов через Суэцкий канал на 40%. Они, скорее всего, не знали данных ВТО, согласно которым затычка в Красном море затронула 20-30% мирового объема торговли пшеницей, и не подозревали, что один ЕС импортировал-экспортировал через Красное море продовольствия минимум на 70 миллиардов евро в год. <…>

К тому же по европейскому “райскому саду” стали метаться трактора и начал разбрасываться навоз. Устав от повышения цен на топливо, новых налогов, отмен субсидий, всевозможных зеленых директив и постановлений из Брюсселя, еврофермеры устроили настоящий бунт, парализовав агроотрасль Европы. При этом последней искрой стало решение евробюрократов открыть внутренний рынок для сельхозпродукции с Украины.

Уловив нехорошую тенденцию, свежеиспеченный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что доля России на рынке зерна может увеличиться до 30% и мы начнем диктовать свои условия: “Французское зерно окажется под угрозой. Победа России стала бы драмой для наших аграриев и привела бы к инфляции”.

Одновременно с этим чиновники Минсельхоза США подсчитали планируемые остатки по зерну в мире в этом году и пришли к выводу, что они будут самыми низкими за последние десять лет, а больше всего выиграет от этого Россия. В связи с этим в начале января сего года палата представителей американского конгресса приняла законопроект “Нет российской сельхозпродукции”, который обязывает министра финансов США “голосом и влиянием” поддерживать инвестиции в проекты, которые могут снизить зависимость стран во всем мире от российской агропродукции и удобрений. На вопрос, не смущает ли авторов законопроекта, что в случае успеха он может поставить на грань гибели от голода миллионы людей, ответа не последовало.

По словам премьера Михаила Мишустина, мы поставляем 90% нашей сельхозпродукции в дружественные страны, поэтому попытка Соединенных Штатов сделать нам очередную гадость не пройдет, а министр финансов США быстро сорвет свой голос.

2. Успехи российского сельского хозяйства видны не только по рекордным показателям урожая и экспорта (ссылка), но и по значительному росту спроса на новую сельхозтехнику, производство которой в прошлом году существенно выросло (ссылка):



«Ростсельмаш» в 2023 году увеличил объем производства более чем на 40%, до 7,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники.

Объём отгрузки готовой продукции также вырос на 40%.

«В части экспортных отгрузок компания „Ростсельмаш“ в условиях изменения логистических маршрутов и сокращения числа стран присутствия увеличила почти в 1,3 раза объем поставок продукции на экспорт в дружественные страны», — сообщили в Правительстве Ростовской области.

«Ростсельмаш» производит более 150 моделей и модификаций техники для АПК, а также дорожного строительства. В их числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование.

3. Новости аграрной науки. Американские учёные предлагают бороться с вредителями с помощью паразитов (ссылка):

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили крошечный вид червей, который заражает и уничтожает насекомых. Согласно статье, опубликованной в журнале Journal of Parasitology, нематоды могут помочь бороться с вредителями сельскохозяйственных культур и служить безопасной заменой пестицидам. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org.

Новый вид относится к семейству нематод Steinernema, которые уже давно используются в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-паразитами без пестицидов. Steinernema не опасны для человека и других млекопитающих и были впервые обнаружены в 1920-х годах. Они почти невидимы невооруженным глазом, их ширина составляет примерно половину диаметра человеческого волоса, а длина — чуть менее одного миллиметра.

В виде личинок нематоды не имеют рта и перемещаются по почве в поисках насекомых, которых можно заразить. Найдя жертву, они проникают внутрь, после чего выделяют из своего организма высокопатогенные бактерии. В течение 48 часов внутренности насекомого разжижаются и служат пищей для червей, которые быстро размножаются.