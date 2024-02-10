 

Мнение: Одна и та же игра с дураками

10.02.2024, 22:35, Разное
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…Вот это ход мыслей в правильном направлении! Конечно, весьма нетрудно догадаться (если хоть что-то знать об истории), с чего вдруг вал таких вот “оправданий нацизма” (в прямом смысле, то есть — оправданий Гитлера и германской политики 30-х) появился у нас как раз “после Крыма”. Здесь очень прозрачная аналогия: Польша 1930-х — это почти полный аналог Украины 2010-х. С точно такой же дилеммой: отдавать всё “по кусочкам”, или положиться на поддержку “союзников”, т.е. тех же Англии и Франции (и примкнувшим к ним США) — и не отдавать ничего, наоборот, вести себя максимально уверенно и даже нагло.

И мораль так же прозрачна, как слеза, и исподволь навязывается украинскому электорату: “Летай иль ползай — конец известен”. Как у Польши. Сейчас выразителем этой линии в наиболее изящной подаче является Арестович, который говорит “Да надо просто сдаться, и всё” уже практически открытым текстом.

Но вот, типа, “чтобы совсем уж до дубов дошло”, уже и сам Путин выступил. Всё идет как по маслу!

Но если уж вспоминать историю целиком — то надо также вспомнить, что тевтонского медведя раскормили, позволив ему сожрать в Европе практически всё, до чего он смог дотянуться, а потом натравили на медведя русского, в результате чего Германию раздолбали уже просто в пух, до голых кирпичей, до 20 марок на каждого немца “и крутись, как хочешь”, с безоговорочной капитуляцией и полной оккупацией. Безусловно, получится некий изящный исторический круг, если в новом веке удастся сделать всё то же самое, но уже наоборот — то есть раскормить уже русского медведя, потом натравить его на германского — и в конечном итоге получить дубль 2, но с раскрошенным до кирпичей уже русским хищником.

Единственное, что удивляет при реализации такого сценария — радость и предвкушение Восточной Европы (куда с недавних пор входит и Украина). Им-то точно нечему радоваться. Вспоминается хорошо иллюстрирующий эту мысль анекдот:

Выловил в Днепре щирый украинец старинную лампу, а в ней, как водится, сидит могучий джинн. Выпустил украинец джинна, тот рассыпался в благодарностях, пообещал исполнить три желания. Задумался громадянин, потом говорит:

— А вот пусть татаро-монголы со своей Монголии пойдут на Швецию!

Удивился джинн, но ладно: татаро-монголы повскакивали на своих коней, с гиканьем, с улюлюканьем неудержимой лавой отправились в поход на Швецию.

Джинн спрашивает:

— Ну, какое твое второе желание?

— А нехай они теперь из Швеции обратно домой отправляются!

Еще больше удивился джинн, но ладно — отправляется неудержимая конница обратно из Швеции в Монголию.

Только прибыли обратно — джинн спрашивает.

— Ну ладно, товарищ, шутки кончились. Давай свое третье желание, только смотри, оно последнее!

А наш житель Днепропетровска хищно отвечает:

— А теперь — пускай они снова на Швецию походом пойдут!

Ну ладно — монголы снова на коней и опять с гиканьем отравляются громить шведов.

Джинн собирается улетать по своим делам, но из любопытства спрашивает:

— Слушай, друг, я все ж так и не понял: за что ты так шведов ненавидишь?!

А громадянин рукой машет:

— Та мне на тех шведов плевать с высокой бярёзы. Мне главное, шоб они через кацапов: туда-сюда! Туда-сюда!

Восточной Европе при любом раскладе не позавидуешь.

Источник: Размышления вольного социолога


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